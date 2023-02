松本零士逝世｜《銀河鐵道999》聯乘服裝　跟Daft Punk合作成經典

【松本零士逝世/ 銀河鐵道999/ 千年女王/ Daft Punk】著名日本科幻漫畫大師松本零士於2月13日上午在東京都內醫院逝世,享年 85歲。

松本零士留下《銀河鐵道999》、《千年女王》、《宇宙海盜夏羅古》等多部漫畫巨著,而他於2003年跟法國電子組合Daft Punk的跨界合作,同樣是經典中的經典。



松本零士於1938年1月25日在福岡縣久留米市出世,他小時候因手塚治虫而立志成為漫畫家,起初是以少女漫畫家出道,後來轉戰科幻題材,先後帶來《宇宙戰艦大和號》、《銀河鐵道999》、《宇宙海盜夏羅古》、《千年女王》等多部不朽科幻漫畫經典。

到了後期,松本零士出其不意跟Daft Punk合作,這看似風馬牛不相及的跨界聯乘,絕對不是噱頭之作,原來這隊法國二人電子組合成員Thomas Bangalter和Guy-Manuel de Homem-Christo小時候已是日本科幻大師的忠實擁躉,發表第二張專集《Discovery》便決意找偶像合作,最終松本零士被他們的誠意和概念,一起帶來動畫電影《Interstella 5555: The 5tory Of The 5ecret 5tar 5ystem》。

《Interstella 5555: The 5tory Of The 5ecret 5tar 5ystem》的多個「5」數字,據說是向《銀河鐵道999》致敬。Daft Punk先以電影中片段剪輯成《One More Time》MV作熱身,後來才逐步送上完整故事,戲中以未來世界搖滾樂隊The Crescendolls為主軸,大量歌舞昇平場面的同時,還有正邪大對戰,集合音樂與科幻的元素,新奇、刺激又好玩,是音樂影像歷史中的巨著,至今仍然為人所讚頌。

松本零士跟Daft Punk合作《Interstella 5555: The 5tory Of The 5ecret 5tar 5ystem》(Virgin Records)

Daft Punk於2021年宣告解散,如今松本零士也離世,《Interstella 5555》成了絕唱經典。

松本零士跟Graniph合作的《銀河鐵道999》別注長褸(Graniph)

相比起其他日本漫畫家,松本零士的時尚聯乘項目甚少,最為人熟悉的該是2019年跟Graniph的一系列別注,把《銀河鐵道999》中星野鐵郎、梅德爾等角色印製在服裝之上,除了品牌招牌的印花圖案T-Shirt外,一件以梅德爾為重心的長褸令人留下深刻印象,假若換成Yohji Yamamoto、COMME des GARÇONS出品,相信又會成為炒上天價的設計。