adidas因YEEZY庫存問題或損過百億　跪低向Kanye West重修舊好？

【adidas/ YEEZY/ Kanye West】用「屋漏偏逢連夜雨」來形容近半年的adidas，可謂最貼切不過。

自從跟Kanye West「斷交」後，adidas不幸事件接二連三，難道YEEZY要重生了嗎？



先是與Thom Browne就「間條」訴訟敗訴，繼後被踢爆因與Kanye West解約後，YEEZY不能再售賣而庫存問題暴損過百億港元，Beyoncé的IVY PARK系列也被揭露原來紅歌不紅衫，幾年間的合作系列銷情慘淡，累adidas再虧多十幾億，短短數月間蒸發了百多億，這個歐洲最大運動品牌自然頭痕至極。

Beyoncé與原來紅歌不紅衫。（Beyoncé）

現在唯有靠Kanye West出山救全家。（Getty Images）

為挽回頹勢，最近西方潮流便盛傳adidas積極考慮跪低認衰仔，找回Kanye West再次合作重修舊好。事實上自Kanye West發表反猶太人言論後，西方明星、名人和權貴，品牌GAP和BALENCIAGA均光速與之劃清界線，adidas卻是大品牌之中最後一個表態與Kanye割席的一個，有理由相信adidas當時的舉動並非心甘情願，只屬時勢所迫。只因adidas YEEZY這些年來太過成功了，旗下其他聯乘系列，不論是GUCCI、BALENCIAGA或Sean Wotherspoon，均難以和YEEZY BOOST比肩，故面對巨大虧損在前，adidas若當真食回頭草，也不難理解。

但Kanye West絕非省油的燈，adidas仍然有排煩。（Getty）

不過，問題在於作為一代創意鬼才的Kanye West絕非省油的燈，想當日adidas一下子將他趕走，現在卻又想重修舊好賺錢去，Kanye當然不會這麼善忘當沒有事發生，據知adidas為表誠意，已同意大大提高Kanye的adidas YEEZY系列裡利潤分成，亦要給予他更大創作自由，現在就只是在等他的回應，若他消了啖氣願意破鏡重圓，那麼對adidas而言就真是一天都光晒了。



最後，重溫adidas YEEZY系列設計，到底這「過去式」會否重新上場？