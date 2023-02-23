KITH聯乘獨立品牌新貴ABC被秒殺　潮玩水晶玩到跟Swarovski合作

【KITH/ Advisory Board Crystals/ 聯乘】近年時裝世界大品牌發起人才爭奪戰，一個新人只有稍有名氣功力，各大有財有勢的大牌瞬即招攬入旗下，給予工作和地位，將「肥水不流別人田」道理發揮到極緻，所以大家會看到DENIM TEARS稍一爆起，主理人Tremaine Emory即被邀請統領Supreme，那個Maximilian Davis就更離譜，前年初放光芒，上年即以26歲之齡空降Salvatore Ferragamo成為創意總監，還一下子將品牌改名FERRAGAMO，認真霸氣。



KITH × Advisory Board Crystals最新系列。（KITH）

而今次介紹的Advisory Board Crystals（簡稱ABC），其設計二人組Remington Guest和Heather Haber很有可能成為下一個Maximilian Davis與Tremaine Emory。2015年Remington與Heather偶然於工作遇上，發現彼此對水晶、時尚和古怪亞文化均有濃厚興趣，成為情侶之後便一同開設主打水晶及家居用品的小商店，久而久之創立Advisory Board Crystals這個品牌。

設計二人組Remington Guest和Heather Haber就很有可能成為一下個Maximilian Davis與Tremaine Emory。（K11 Foundation）

KITH × Swarovski。（KITH）

事實上Remington Guest及Heather Haber兩位對水晶之熱愛可謂至死不渝。（KITH）

事實上Remington Guest及Heather Haber兩位對水晶之熱愛可謂至死不渝，非但品牌名稱要有「Crystals」一詞，就連服飾都不時注入水晶閃石元素於其中，使到Swarovski慧眼識英雄，邀請這洛衫磯獨立品牌推出聯乘系列。

最新的KITH × Advisory Board Crystals系列，ABC在「I♥KITH」圖案中將顆粒閃石鑲入心形圖案之中。（KITH）

細緻度擺滿分。（KITH）

又來到最新的KITH × Advisory Board Crystals系列，ABC不斷大玩KITH字樣元素之餘，更在「I♥KITH」圖案中將顆粒閃石鑲入心形圖案之中，極盡出位有型，難怪甫推出已光速完售，可見品牌在西方世界已漸入佳境，人氣鼎盛，香港自命潮流人若尚未認識，理應要好好自我檢討。

上次KITH × Advisory Board Crystals合作正正是以紮染做主題。。（KITH）

以One-off形式為Champion衞衣進行舊布拼貼。（Advisory Board Crystals）

除了閃石元素外，喜歡超自然亞文化的Advisory Board Crystals同樣熱愛將1960至70年代嬉皮士風格設計衣服，上次與KITH合作正正是以紮染做主題。而早前ABC亦找來十數件美圖舊版Champion運動有帽衞衣，以One-off形式將這批衞衣進行舊布拼貼，大玩Patchwork技藝，堪稱有史以來最漂亮的Champion，故不久將來若有一傳統大牌宣告委任Remington Guest和Heather Haber出任創意總監，大家絕對不用意外，事關他們當真有真材實料。