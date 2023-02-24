日牌YUTAI│破格混合設計配合巧手工藝　令十萬元珍珠首飾物超所值

【日本品牌】拜Hip-Hop街頭文化所賜，近年青年潮流人一下子對珍珠首飾的熱衷達至前所未見高度，3、4百蚊就有交易的品牌可謂多的是，然而所謂平有平玩，貴有貴玩。

珍珠文化源遠流長，在日本傳統貴族及上流意義非凡，他們出產的職人對珍珠首飾藝術其極緻了解和創見，實在叫人嘆為觀止，像日牌YUTAI設計師Yuta Ishihara。



Yuta Ishihara出身於日本山梨縣，那裡是日本珠寶產量最多地區，使他自少與珠寶結下不解之緣，非但鍾愛研究珍珠之道，也一併將其他名貴物料納入鑽研範疇之中，年少已在家園附近的園林挖土，發掘繩紋時期的陶瓷碎片和黑曜石塊，對不同材質之特性、軟硬、觸感、溫度和視覺效果，都有深入見解。

「將不同材質融入珍珠首飾之中」是品牌拿手好戲。（YUTAI）

正是Yuta Ishihara這種自幼便培養出的海納百川廣闊視野，使他創立YUTAI後，縱然以珍珠作為本位，卻又總能夠一反傳統珍珠技藝之傳統，將不同材質融入珍珠首飾之中，行前人所未前之路。

除珍珠外Yuta Ishihara總出奇不意地將各式各樣名貴塑材如18K黃金、白金、翡翠、糸魚川玉、坦桑石、粉色蛋白石、海藍寶石、磷鐵礦、紅寶石、粉晶等等名貴材料結合其中。（YUTAI）

設計多元及精彩程度，隨時媲美ROLEX Day-Date的Stella罕有寶石面。（YUTAI）

那何謂「將不同材質融入珍珠首飾之中」？最具體例子只要細心觀察每條YUTAI珍珠頸鏈即見體現出來，數十顆晶瑩剔透的亮白珍珠（Akoya Pearl），卻突然會有數顆呈現不同顏色，這是因為Yuta Ishihara總出奇不意地將各式各樣名貴塑材如18K黃金、白金、翡翠、糸魚川玉、坦桑石、粉色蛋白石、海藍寶石、磷鐵礦、紅寶石、粉晶等等名貴材料結合其中，其多元及精彩程度，隨時比ROLEX Day-Date的Stella罕有寶石面料來得有過之而無不及。

。（YUTAI）

官網每條鏈子作品都會列出該作品所用到的名貴材質。（YUTAI）

不過，YUTAI這些珍珠寶石頸鏈最珍貴之處還遠不止於此，若讀者細心留意上圖產品照，便會發現不同材質的珠子連接處，會出現2至4顆呈雙面狀的珠子，邏輯是若該鏈子由珍珠及翡翠組成，那該雙面狀珠子便會以「50%珍珠 50%翡翠」或「50%珍珠 50%坦桑石」所構成，這可是一種驚為天人工藝創作，也是YUTAI其中一個招牌技藝，據Yuta Ishihara所說這顆特別的珠子最是難製，事關就如上文所講每種材質屬性及有不同，硬是要將它們合二為一，不論在珍寶抑或化學Chemistry元素角度而言，都是極考工夫和時間心機。加上在實用性方便，設計師同樣費盡思量，若鏈子開關的機關上匠必獨運外，如何強化鏈子本身堅韌度，更是Yuta Ishihara在訪談中一再強調之處，避免讓一條價值不菲的珠寶，在穿載時候時常不穩定又容易斷裂破爛。

加上滾軸，使到顆珠子都能上下移動。（YUTAI）

此外，YUTAI尚有另一種將珍珠斬半並玩得出神入化技術，將分成兩半的珍珠底部鑲嵌18K金，繼而加上滾軸，使到顆珠子都能上下移動，讓用家能夠按自己心思喜好，調教出有如上圖一樣視覺效果，集工藝、美覺及創見於一身。

按圖欣賞YUTAI其他設計：