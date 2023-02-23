Stüssy聯乘Levi’s系列專注兩款經典設計　完美結合古着與街頭文化

【Stüssy/ Levi's/ 聯乘/ 牛仔褲】今年是Levi's經典牛仔褲款501誕生150周年的重要里程碑，品牌為慶賀這大日子，迎來大量別注項目，最新的是跟美國街牌老字號Stüssy 聯乘系列，一條501牛仔褲加一件Type II牛仔褸，足以震懾潮流界。



Stüssy聯乘Levi's新系列（Levi's）

Levi's與Stüssy同樣是美國時尚潮流的代表單位，前者代表牛仔、工衣與古着歷史文化，後者則是街頭文化先鋒，今次合作沒有玩大堆頭，只以兩件經典單品示人：501牛仔褲和Type II牛仔褸，貴精不貴多。

Stüssy聯乘Levi's 501牛仔褲（Levi's）

聯乘系列設計從兩個品牌共同的加州文化中取得靈感，501牛仔褲是長青的Original直腳剪裁，配上五口袋設計、標誌性鈕扣門等Classic設定，配色則揀選濃厚Vintage風味的舊化洗水靛藍色，而焦點在於左前和右後褲管分別留有Stüssy與Levi’s別注的壓花圖案，至於鈕扣與皮牌勻採用特製聯名設計，甚有紀念價值。

Stüssy聯乘Levi's TYPE-II牛仔褸（Levi's）

至於Type II牛仔褸，同樣是用上古着風味的舊化洗水靛藍色，剪裁方面採用Boxy版型，迎合現今Oversized潮流大勢，牛仔褸背面壓花圖案，結合Levi’s鈕扣與Stüssy孖S，老遠已看到這超搶眼設計，而內襯亦印上Stüssy經典八號球標誌，巧妙地街頭時尚與古着文化。

Levi's聯乘Stüssy 30周年特別版501（Stüssy）

其實，Levi's與Stüssy並非第一次合作，例如2010年時先後有兩別注系列，分別是Stüssy 30周年特別版501，以補丁和破爛為主調；又有Levi's、Stüssy與Neighborhood三方合作帶來的Boneyards II: Conspiracy皮袖夾綿牛仔褸，充滿機車風；2012年的那次則工作服作主題 WORKS Plus+。

雖然Stüssy招牌貨是圖案印花T-Shirt，但品牌牛仔褲也有不少支持者，而近年街頭潮流重回時尚軌道，二手Stüssy牛仔褲也成為潮流人搜購的目標，好些80、90年代美國製造的褲款最為罕有。至於在後袋位置油上大Logo，媲美Evisu、BBC設計；想低調一點可選單一後袋印上Stüssy孖S Logo設計，同樣有型。