G-SHOCK改裝手錶開箱｜Tiffany Blue鋼殼農家橡樹　全球限量150隻

北歐手錶周邊配件品牌IFL Watches又有全新創作的CASIO G-SHOCK農家橡樹改錶問世。IFL Watches此次以全金屬款GM-B2100D-1A為基礎，推出名為「CasiOak Metal Tiffany Sky」的改裝錶。



這款錶的亮點在於它的時標、面盤都經過手工彩繪，不僅可以替整體增添視覺亮點與豐富層次，而且這些手繪的不規則圖案都是獨一無二，讓人戴在手上能感到一種「只有我有」的滿足感。

開箱「CasiOak Metal Tiffany Sky」改裝錶！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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自從G-SHOCK發表GM-B2100系列後，IFL Watches陸續已經創作過幾款鋼鐵農家橡樹的改錶作品，例如時標漆成五顏六色的「CasiOak Black Metal Rainbow」和「CasiOak Full Metal Rainbow」，以及時標改成Tiffany藍色的「CasiOak Full Metal Tiffany」等等，這次的CasiOak Metal Tiffany Sky雖然重點也是綠松石色（也就是大家習慣稱呼的Tiffany藍色），不過它的面盤設計相當吸睛，IFL Watches彷彿在上面繪製一幅潑墨畫般，讓Tiffany藍色自由地點綴在黑色面盤上，搭配同樣被塗上Tiffany藍色的時標，使鋼鐵農家橡樹蛻變出耳目一新的樣貌。

說起Tiffany藍色近年在錶壇刮起旋風的關鍵手錶，或許可以歸功於勞力士2020年發表的Oyster Perpetual彩色漆面之綠松石面款式，以及百達翡麗在2021年底為了慶祝和TIFFANY & Co.合作170週年而特別打造的Nautilus 5711/1A-018等超人氣作品；影響所及，手錶只要加入Tiffany藍色這項元素，吸引力也會莫名提升，因此IFL Watches也抓住了這股流行趨勢，不過他們用來詮釋這項元素的作品並非一味將面盤改色，而是適當地將人氣色彩點綴在手錶面盤上。

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遠看CasiOak Metal Tiffany Sky的面盤，會覺得黑色面盤上有著大小不一的Tiffany藍色圓點，這會讓人不禁想要多看面盤幾眼，至於靠近手錶近賞面盤時，還會發現圓點的大小、色澤深淺相當富有變化性，中間甚至還穿插了一些白色圓點，看似沒有章法，有些圓點甚至還會遮蓋掉一些面盤原本的字樣，不過就是這樣才顯得手錶別具一格，替原廠那種四平八穩的設計增添更多可看性。附帶一提，IFL Watches連手錶的錶盒也都重新設計（不過只限於外部的紙盒，內部的八角形鐵盒還是維持原廠設計），呼應手錶面盤採用黑底加上不規則Tiffany藍色圓點裝飾，同時還會附上一條與紙盒相同花色的拭鏡布，讓人在收到手錶時可以強烈感受到它的與眾不同。

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雖說手錶的改造幅度不大，但由於IFL Watches是用手工彩繪Tiffany藍色，製作過程也是需要花費時間與人力，因此手錶依舊有限量（150隻），而且比起GM-B2100D-1A的原廠定價HKD 4,880，CasiOak Metal Tiffany Sky要價1,390歐羅（約港幣$11,900）也是相對高昂，在手錶外型與內在功能都沒有特別修改的前提下，就看消費者願不願意為了追求獨特性而付出三倍的代價追求這款鋼鐵農家橡樹改錶了。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：2023年鐘錶界最值得關注的5件事】