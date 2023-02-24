A Ma Maniére聯乘Air Jordan 5　由第1代開始順序發表別注超有心

【Air Jordan/ Nike 】隨着電影《AIR》4月15號正式上畫，更重要是偉大的Air Jordan系列還要少於兩年的時間便踏入創世40周年里程碑，因此在未來一、兩年的時間裡，Air Jordan在流行文化世界曝光率，一定比過去幾年來得更熾熱、更瘋狂。



A Ma Maniére × Air Jordan 5共推出兩款配色。（A Ma Maniére）

備有每次別注必備"Light Bone"元素，於鞋身磨砂皮面上製造細裂紋，以營造出舊化仿Vintage美感。（A Ma Maniére）

最近Air Jordan老拍檔，阿特蘭大最強球鞋店A Ma Maniére再度與AJ系列有新合作，聯手打造兩對Air Jordan 5籃球鞋，持續以A Ma Maniére最愛的勃艮第酒紅色和灰白色作為主調，再結合黑色和每次別注必備"Light Bone"元素，於鞋身磨砂皮面上製造細裂紋，以營造出舊化仿Vintage美感，既迎合到時下潮流，卻不會如BALENCIAGA 3XL般舊化得這般厲害，恰到好處。據說今年復活節便會正式推出，值得期待。

其實A Ma Maniére聯乘Air Jordan，可真是一個很有心思的長期合作系列，自2021年3月誕生首對AJ1以後開始，接着便順次序地推出2代、3代、4代，再到今次第5代別注，這種順序生產方式，明顯不是無獨有偶，而是精心的安排，環顧整個球鞋聯乘合作的歷史裡，這種按次序推出模式可謂前所未見，所以在可見將來，AJ6、AJ7等等，相信亦將會緊接而來，那麼最終會否推出到目前的AJ37呢？讓我們拭目以待吧。