G-SHOCK最熱賣全金屬手錶4大亮點　不鏽鋼材質佩戴舒適、設計型格

大概在2018年以前，提到Casio（卡西歐）G-SHOCK手錶，大家的印象都是以樹脂錶殼、錶帶為主，但因為那年品牌為了要慶祝35週年，所以別開生面地打造了以不鏽鋼材質製作錶殼與鍊帶的破格之作——GMW-B5000，從此一舉打破G-SHOCK手錶等於樹脂手錶的刻板印象（雖說品牌原本也有MT-G或MR-G等以金屬材質製成的作品，但這兩個系列畢竟屬於價格相對高昂的產品，因此過去市場的討論度自然也沒那麼高）。



而就是從GMW-B5000問世後，其所隸屬的Full Metal系列開始益發受到矚目、產品線也愈來愈豐富，因此現在提到人氣G-SHOCK手錶，除了那些樹脂材質的經典款，還有兩款全金屬錶殼的手錶也是市場上能見度很高的話題寵兒。

G-SHOCK人氣最旺代表作GMW-B5000四大亮點！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 開啟全金屬G-SHOCK手錶的重要功臣

如今錶迷如果想要入手全金屬的G-SHOCK手錶主要對象有兩款，一款就是帶起這股金屬化風潮的型號GMW-B5000，簡單來說這款作品便是將品牌招牌的方錶DW-5000C金屬化，當年品牌首波是推出銀色和金色兩款，後來GMW-B5000顏色愈出愈多，甚至還有鈦金屬材質版本，選擇非常豐富。

2. 比經典DW-5000C更上層樓的強大功能

GMW-B5000採用比DW-5000C等樹脂款式品質更上層樓的液晶螢幕，它的高對比感使得手錶即使在太陽光強烈照射的情況下，還是可以清楚顯時，而當佩戴者置身在昏暗的環境時，也有全自動LED背光可以協助佩戴者輕鬆辨時，加上手錶又是搭載太陽能機芯，並握擁Bluetooth®藍牙連線、世界六局電波（Multi-Band 6）時間校正等功能，幾乎將石英錶目前最尖端的功能性都凝聚在這款錶上，所以它不只是外觀的金屬殼質感誘人，連內部的功能也隨著材質改變、價格拉高而有所進化。

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3. 改制自品牌近年話題款農家橡樹的全金屬手錶

另一款熱門的全金屬G-SHOCK手錶則是GM-B2100，也就是全金屬版本的農家橡樹，這款錶也是以2019年發表後一炮而紅的GA-2100為藍本，再重新將錶殼與鍊帶改成不鏽鋼材質，不過農家橡樹有別於GMW-B5000的數位顯示形式，它是以數位／指針雙顯的設計示人，也就是面盤上還有傳統手錶不可或缺的指針元素，搭配小視窗的螢幕，再加上手錶又擁有招牌的八角形錶圈設計，經過全金屬化之後，與機械錶的風格又更接近了點，剛好和GMW-B5000可以全面性地滿足消費者不同的喜好與需求。

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4. 錶殼結構相對相薄 佩戴舒適度令人滿意

GM-B2100的面盤立體感強烈，其邊緣的時標帶有鮮明切面，與大型的指針搭配使人閱讀時間輕而易舉，加上G-SHOCK另外用螢幕指示日期、月份等資訊，手錶各項功能分工明確，保有較濃烈的傳統手錶況味，因此這也是農家橡樹自從推出以來可以一路熱賣的關鍵點之一。此系列重新改良了內部結構，使得手錶的厚度可以控制在相對輕薄的水準，也因此它的佩戴舒適度堪稱G-SHOCK全金屬作品做令人滿意的一款。

以上兩款高人氣全金屬G-SHOCK手錶都是奠基於品牌原本就名氣響亮的作品，其中GMW-B5000偏向呈現傳統G-SHOCK手錶立足市場的經典設計，而GM-B2100則是融入更多現代思維催生的革新作品，兩款錶的風格、定位不同，可都是體驗有別於傳統樹脂G-SHOCK手錶的絕佳選擇。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：秒懂全金屬G-SHOCK人氣最旺代表作四大亮點】