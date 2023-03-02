Rihanna│Puma宣告再度與FENTY打造聯乘系列　重溫歷代經典設計

近日時裝界大起「食回頭草」之風，那邊廂adidas正積極跪求Kanye West重修舊好之際，這邊廂Puma卻捷足先登，宣告再度與Rihanna合作，重新發行Puma × FENTY系列。



Puma × FENTY誕生於2014年，起初系列就屬小試牛刀，但未到1年的時間已然爆紅全世界，由最初時寥寥數件單品，到後來君臨紐約時裝周，推出超完整Fashion Show，成為Puma潮流線首席聯乘，便知道Rihanna的潮流觸覺，絕不比Kanye West遜色。

Puma × FENTY誕生於2014年，起初系列就屬小試牛刀，但未到1年的時間已然爆紅全世界。（Puma）

不過，發展至2017年，Puma × FENTY卻突然在毫無預警之下突然剎停，至今官方亦沒有解釋原因，江湖傳聞是因為當年Rihanna正積極與LVMH商談，研究成立個人服飾品牌FENTY，故只好疏遠當時仍然屬於KERING掌控的Puma。

可惜縱使最後Rihanna終於如願以償，與LVMH拉埋天窗，遺憾未幾卻爆發新冠肺炎，重創FENTY服飾線業績。（Puma）

可惜縱使最後Rihanna終於如願以償，與LVMH拉埋天窗，遺憾未幾卻爆發新冠肺炎，重創FENTY服飾線業績（雖然美妝線成績十分亮麗），終使FENTY服飾系列宣告無限期押後，讓這位貝巴多天后的時裝王國美夢成空。故今次宣告與Puma二度合作，對Rihanna而言絕對是收復失地的絕佳機會。

近年大熱的「膠拖鞋襯長襪」熱潮，若追源索流，歐美地區的首批發起人正正是Rihanna本尊。（Puma）

對於Rihanna的收復失地，今次Puma × FENTY重光對Puma而言，更可謂是一種救贖。（Puma）

這款毛毛拖鞋，在上個年代可謂雄霸女生潮流界別。（Puma）

重溫歷代設計經典：

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對於Rihanna收復失地，今次Puma × FENTY重光對Puma來說，更可謂是一種救贖。要知道較之Nike、adidas、New Balance，同屬國際級運動品牌的Puma在潮流服飾市場長期積弱，任其聯乘的是KidSuper、nanamica、Michael Lau或JJJJound也好，說實話反應和口碑都不見得熾熱得去哪裡，真正能夠和Nike × OFF-WHITE、New Balance × Aimé Leon Dore與之者，近十年間就只有Puma × FENTY而已，始終近年大熱的「膠拖鞋襯長襪」熱潮，若追源索流，歐美地區首批發起人正正是Rihanna本尊，想當年一對Puma × FENTY拖委實一鞋難求，不止女生追求者眾，就連男生也同樣喜歡，未知這系列歷年作品之中，哪些最得你歡心呢？