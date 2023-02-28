日版Barbour聯乘盡顯創意　YOKE內襯格仔布重塑經典Beaufort褸款

【聯乘/ 日牌】Barbour聯乘項目停不了，除了歐美話題外外，日本支部更加活躍，最新發布跟日牌YOKE合作的別注Beaufort造型照，一看到那破格的設計，腎上腺素即時急升，要購物降溫。



YOKE與Journal Standard跟Barbour一起的三方合作算的Beaufort（Baycrew's）

英國防水蠟褸品牌Barbour，雖然是百年老字號，又有英國王室認證的加持，但品牌並沒有故步自封，反而透過不同聯乘保持時尚與年輕。

Barbour獲徥三個成員的王室認證，這無疑是至高無上的榮耀。（Barbour）

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Barbour最OG的設計，當然是英國製造的Bedale和Beaufort兩大褸款，所以很多聯乘都以此為藍本，歐美方面多偏向忠於原著的板型，像Supreme、Noah的版本，只是換上配色或圖案；日本方面則來得更加大膽進取，像數年前甫推出便為搶購一空的Kaptain Sunshine別注Standard Collar Traveller Coat，巨大寬闊的輪廓，有如Beaufort的XXXL版來，開拓了Loose Fit之路，為日後Barbour官方Oversized剪裁打好基礎。

YOKE、Journal Standard與Barbour聯乘採用Beaufort型號作藍本（Baycrew's）

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而今次YOKE與Journal Standard跟Barbour一起的三方合作，採用Beaufort型號作藍本，同樣是玩Oversized剪裁，不過巧妙之處在於品牌寺田典夫把原安放在褸款內襯的英式Tartan格仔布搬到前方，以拼布形式由腋下展開，放置到袖下和腰間，令闊身得來又具備視覺層次，配色則有黑和卡其，展現出YOKE一貫簡約中性美學，而燈芯絨衣領和衫身也因應春夏季度用上薄身材料，感覺輕盈清涼。

Barbour聯乘設計展現出YOKE一貫簡約中性美學（Baycrews）

最後，再重溫上一回YOKE、Journal Standard與Barbour三方聯乘的Gamefair大褸設計。