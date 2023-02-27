山本耀司提攜日本後輩　Yohji Yamamoto黑色美學混進Stein定番

撰文：山本保玲
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【山本一物司/ Yohji Yamamoto/ 聯乘】雖然山本耀司本尊不太喜歡潮流化聯乘，但無可否認其品牌Yohji Yamamoto近年別注項目愈來愈多，最新的是支線Westside Yohji Yamamoto跟日本國內品牌Stein的合作。

Westside Yohji Yamamoto第一次跟日本國內品牌Stein合作（Yohji Yamamoto）

有別於合作無間的New Era和令人意外的Supreme這兩個聯乘項目，Westside Yohji Yamamoto與Stein的合作是巧妙地結合兩個品牌的DNA，發揮出「1+1>2」的更大吸引力。

Stein於2016年由淺川喜一郎創立，以中性簡約風格打響名堂，其和暖色系和寬鬆輪廓跟現在潮流大勢不謀而合，一系列自然又易襯的Oversized服飾，其中以長褸、恤衫為定番單品，每季都成熱賣之選。

衛衣上的圖案原來是以Stein過去系列十張照片重疊而成（Yohji Yamamoto）

至於今次Westside Yohji Yamamoto與Stein合作，以後者經典設計作基礎，包括外套、衛衣、長褲等，用上Yohji Yamamoto招牌黑色，配會Stein的寬鬆與層次感，其中外套和長褲使用了山本耀司的原創羊毛格子布和牛皮，衛衣上的圖案原來是以Stein過去系列十張照片重疊而成，後手袖和後身中央部分都用牛皮連接，為街頭運動服注入高貴氣派。

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