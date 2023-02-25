GU聯乘beautiful people 3月登場　必買$599性價比高Trench Coat

【GU/ 聯乘】在聯乘作為主旋律的世代，大眾化品牌也要投入這玩法，而日本迅銷集團旗下的UNIQLO和GU當然不例外，不過主線集中跟歐美時裝設計師合作，年輕支線GU則主攻日本國內品牌，最新企劃找來中性設計的beautiful people。



GU聯乘beautiful people堅守中性路線（GU）

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繼UNDERCOVER、SOPH.、MIHARA YASUHIRO後，GU最新聯乘合作對象是beautiful people，雖然潮味未必及得上以上品牌，但這個於1997年由熊切秀典創立品牌，同樣大有來頭，他曾於Comme des Garçons Homme擔任打版工作，及後自立門戶後主打中性風格，2017-18秋冬系列開始移居至巴黎發布服裝系列，同一款設計有齊男女老幼尺碼，換上時尚味道的情侶裝、親子裝，絕無難度，2020年榮獲日本最負盛名的「每日時尚大賞」。

Trench Coat是GU聯乘beautiful people系列必買單品（GU）

今次beautiful people跟GU合作，熊切秀典以「青春」為設計主題，重塑經典設計，希望令年輕一代感到新鮮，對上一代則喚起懷舊記憶，雖然沒有推出童裝尺碼，但就全面照顧男女裝市場。Trench Coat和Riders Jacket是beautiful people每季定番，今次聯乘當然不可或缺，像Trench Coat帶來了黑、卡其與靛藍，Classic剪裁適合任何性別、年紀與風格，可謂衣櫃中必備的長青款式，數年後拿來再穿也不會感到過時，更重要是如情侶可以開心Share，即使身型有別，仍可Roll袖玩Oversized，定價只是$599，性價比超高。



編輯部推薦單品：

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除了Trench Coat和Rider Jacket，系列其他單品同樣精彩，如Sporty Chic風格Side Line Zip Hoodie和Pants，還有闊身剪裁的Wide Tapered Pants，都絕對值得入手。這系列將於3月10日上架，而GU網店早一步於3月6日啟動，屆時大家又可多一個方法購入GU聯乘beautiful people了。GU聯乘beautiful people其他單品：