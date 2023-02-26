Y2K穿搭最佳手袋　ForBitches可愛卡通化設計　贏盡時尚明星歡心

【Y2K/ 手袋】Y2K熱潮持續，女生們穿上這風格服飾時，都會考究該配襯哪款手袋，而ForBitches絕對是云云中最被肯定的一款，自面世以來深得一眾潮流Icon追捧，Lily-Rose Depp、Dua Lipa、Olivia Rodrigo都是品牌的粉絲。



ForBitches由Gio Forbice創立，這位義大利設計師 大有來頭，他的CV包括Hood by Air、Fenty x Puma等，而來到自己品牌將他最愛的天馬行空概念進一步發揚光大，繽紛色彩、誇張形狀，帶來一種鮮明的Cult味。

ForBitches設計深受卡通與玩具啟發（IG@forbitchescompany）

Gio Forbice深知手袋是女生最重要的配件，於是ForBitches以手袋作主打，首個設計Bow以蝴蝶結作基礎，如同Barbie玩具配件的鮮艷顏色和趣緻外型，立刻在時尚界引起熱話，瞬間售罄，女人們紛紛在社交媒體以此袋自拍打卡，令品牌人氣一發不可收。

ForBitches成名手袋Bow（ForBitches）

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接著而來的袋款，由蝴蝶的Butterfly、熊仔的Baby Bear、情人的My Boo，全部大受歡迎，而ForBitches還有另一大熱的厚底高踭拖鞋，同樣以「色」取勝，品牌就以這種別樹一格的可愛活潑卡通風格，成功俘虜女生的心。