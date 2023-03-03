日本賞櫻│大阪古着店Brown Tabby應節新作　櫻花配色Cap帽超詩意

【日本賞櫻】踏入3月，終於踏入賞櫻的季節，上年這個時份日本與香港尚未全面通關，故今次將會是香港人數年來首次「回鄉」睇櫻花，當真諗起都叫人興奮。



來自大阪的古着店Brown Tabby，最近亦很細心地，為大家打造別注賞櫻潮流單品。



日本古着店向來自成一格，對「古着」和「新品」之間的界限看得特別宏觀，在售賣Vintage單品的同時，往往又會加入自家搜羅、甚至自家製作，令人買得樂而忘返。

home made by BROWN TABBY WORKS，承惠¥10,450。（Brown Tabby）

除櫻花別注，帽子尚有其他顏色。（Brown Tabby）

今次所介紹大阪古着店Brown Tabby，雖然並非古着界的名門望族，但瀏覽其IG帳戶，亦不難發現遍地好貨。最矚目之作，首推自家系列home made by BROWN TABBY WORKS的Pink 🌸denim B caps，選取Deadstock櫻花色牛仔褲，並將其拆解改裝成Cap帽，再以青綠色繡上B字在正中位置，一方面象徵「Brown Tabby」店B，另一方面借喻伴隨櫻花盛開的綠葉，甚有詩意。

大阪古着店Brown Tabby，雖然並非古着界的名門望族，但遍地好貨。（Brown Tabby）

以ROYAL MAIL®︎Bag改製而成的小索袋手工精緻，¥10,450。（Brown Tabby）

除了這頂Pink 🌸denim B caps外，home made by BROWN TABBY WORKS尚有其他自家作品，全部都是以古着再造方式製作，除Cap帽外，以英國郵差包ROYAL MAIL®︎Bag改製而成的索繩小袋同樣有型，手工精緻之餘，這類索繩小包近年在日本時裝界一直大熱，看看TOGA將它賣得成行成市便可見一斑了。