Rolex改錶單位Private Label大公開　電鍍塗層Daytona承惠幾錢？

【Rolex/ 勞力士】提到世界知名的改錶、改勞單位，名氣最大的本來首推Bamford Watch Department，可惜近年已鮮有涉足Rolex領域，轉攻其他品牌，後來法國單位MAD Paris乘勢而上，登上改錶王座，



不過，改錶之道千變萬化，出色單位絕不止那一、兩個而已，例如今次介紹的Private Label London，絕對值得關注。



Private Label London全名為Private Label London Dubai，集結倫敦、杜拜一群專業改錶人才，作品定價一直成謎，事關他們的手錶過往只接受一對一客製服務，據知不但收費高昂，而且等待時間極長。不過好消息是作為班霸級別時裝店Dover Street Market，最近獨具慧眼邀請Private Label London合作，訂製出多款Rolex改製腕錶，由Daytona、Submariner到Datejust都有，縱然定價更貴，但起碼不用花長時間排隊，省時省事。

Private Label London的 Sorbet彩色錶帶Daytona（Private Label London Dubai）

留意精密PVD，顏色之間的變更。（Private Label London Dubai）

Private Label London Dubai改製Rolex作品。（DSM）

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那麼Private Label London Dubai的獨門秘技是甚麼？答案是一種他們命名為Sorbet的技術，說白一點，就是PVD電鍍塗層技（Physical vapor deposition）。PVD在學術領域上解稱物理氣相沉積，將物理學上的濺鍍原理應用在金屬材質上，並在真空狀態之下注入氬氣，陷入到靶材（靶材是高速荷能粒子轟擊時的目標材料），繼而讓靶材分離成分子，這些分子若遇上導電金屬材質，即會依附在其中，構成出一層均勻又光滑的表層，既美觀特別，又耐用不易脫落，是為一種成本昂貴的高端上色技術。

MAD Paris為Matthew Williams打造的改造AP，當時在網絡上引起熱話。（Mad Paris）

雖然在改錶領域上，Private Label London Dubai並非首批應用PVD技術的單位，上文提及過的Bamford Watch Department才是元祖級大師，但過往Bamford的PVD技術只集中研發黑色一種色系，Private Label London Dubai現在卻玩弄五花八門地的顏色，須留意PVD何其精密，顏色之間的變更，絕非好像木顏色般換上另一種顏色便了事，每得顏色上產生變化，其相應參數亦將有所演變，差之毫釐，謬以千里。故看着Private Label London Dubai Sorbet系列那批彩色錶帶Daytona美輪美奐，其背後所下的功夫實在不少，因此貴得有道理。

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