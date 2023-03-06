Ann Demeulemeester新總監Ludovic首作啟航　SM味全面取替歌德風

【Ann Demeulemeester/ Antwerp Six】FW23季度的時裝世界繼續上演「舊品牌，新設計師」時代交替，Nina Ricci由新人王Harris Reed接任，將娘娘腔的Camp Style及中性美學發揮極緻。而另一個換上新設計師又同樣遊走中性主義者則是Ann Demeulemeester，新創意總監法國人Ludovic de Saint Sernin的處子作終於登場，未知大家觀感如何？



Ann Demeulemeester FW23。（Ann Demeulemeester）

這也是Ludovic de Saint Sernin加盟品牌後的首個系列。（Ann Demeulemeester）

論及Ann Demeulemeester本尊與Ludovic de Saint Sernin，他們彼此間相同地方是大家深受Punk龐克文化影響，均崇尚細身剪裁，用色上偏向暗沉，更不喜歡玩圖案，完全將近年大流行的美式黑人街頭文化拒諸門外。

表面上連衣裙、頹發西裝裙繼續是重點。（Ann Demeulemeester）

但事實上，品牌不知不覺多了點點情色意味。（Ann Demeulemeester）

同樣是Punk，Ann Demeulemeester與Ludovic de Saint Sernin可說是「一Punk各表」，各有各理解方式和演繹。Ann Dem的龐克帶有浪漫和詩意性質，故總會和Yohji Yamamoto和Patti Smith扯上關係，哪怕是窄身Cutting的衣服，都總會透過超長的手袖、圍巾和多層次Layering穿搭方式，來表現飄逸又神秘歌德風情。再搭配闊邊帽子，加強遊牧民族感，這種落泊滄桑，正是舊時代Ann Demeulemeester之美。

Rizzoli 2014年出版的《Ann Demeulemeester》Archive Books。（Ann Demeulemeester）

可是到了FW23，由Ludovic de Saint Sernin主理的首個Ann Demeulemeester，卻明顯與傳統的Ann Dem頗有不同，同樣是Punk，卻由詩意歌德風變成激進SM情色主義，打個比喻，即是由Patti Smith過渡到Robert Mapplethorpe之上，作品滿載情色性喑示，直接地以超窄身皮服及窄身透視喱士，來表現出成年男、女骨感軀體，可見甚麼講求Layering的修飾法，對於Ludovic de Saint Sernin來說既不喜歡，亦不擅長。

Ann Demeulemeester可是Goro's之後世上另一個最愛「玩毛」的品牌。（Ann Demeulemeester）

經典羽毛元素再結合性感誘人的Model姿勢，將Ann Demeulemeester及Ludovic de Saint Sernin完美結合。（Ann Demeulemeester）

Ann Demeulemeester FW23作品：

+ 15

不過，既然初來甫到，任Ludovic de Saint Sernin對SM和性愛再熱衷也好，一些Ann Demeulemeester歷年來的經典元素，還是要由衷地致敬。Ludovic自言，在開始著手設計第一個系列之前，認真地從2014年出版的《Ann Demeulemeester》Archive Books內挑選80多套造型，並自己試穿，從以感受品牌衣服與身體之感的關係及靈魂。並擷取部份精華所在，繼而融入創作之中，最明顯致敬位，正正是羽毛，作為Goro's之後世上另一個最愛「玩毛」的品牌，過去Ann Demeulemeester總與羽毛脫不了關係，今次Ludovic便鮮明地將長羽毛直接變成Bandeau，並揮發延伸成大袋及大褸，為Ann Demeulemeester揭開新時代一頁。

Ann Demeulemeester 昔日作品：