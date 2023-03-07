日牌MacMahon Knitting Mills祖母針織外套　造工比媲STORY mfg.

【日本品牌】近年時裝界大流行人手添加Craftsmanship工藝的職人風味，最主流玩味，以古着再造、舊化及人手繪畫圖案最受歡迎，看看Balenciaga、BODE、Marine Serre、S.S.Daley、Saint Michael如何風行全世界便可見一斑。



Granny Squares的歷史遠久，已沒人知道它的確實起源。（ETSY）

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不過除上述3大主流製法，Granny Squares祖母針織方塊也是一大不容忽視的手作工藝，儘管已出現了多百年，在古着界別亦一直地位崇高，但發展至近代在時裝潮流世界卻一直大放異彩，無論是高級時裝世界的SAINT LAURENT、小眾品牌STORY mfg.以及改鞋單位LC23也好，祖母針織都是無處不在。

以鋪天蓋地方式將Granny Squares祖母針織方塊製成Cardigan，¥38,000。（MacMahon Knitting Mills）

尚有過頭笠Sweater版本，¥30,000+tax。（MacMahon Knitting Mills）

早前已介紹的MacMahon Knitting Mills，最近便聯同另一日牌it’s inconspicuous presence合作，以Granny Squares為主題，製作出一系列Cardigan開胸毛衣及過頭笠Sweater，以最經典的黑色或白色祖母針織方塊作為主題，要知道傳統Granny Squares古着每每來自歐美地區，亞洲人著上身往往過長，衣不稱身。但今次MacMahon Knitting Mills卻以亞洲人身型比例設計，剪裁、大細都是剛剛好，入型入格。

捨棄了框框，直接將花奔圖案拿出來交搭的版本，遠觀之上，猶如置身於珊瑚海之中，色彩繽紛，¥45,000。（MacMahon Knitting Mills）

又除了最經典Granny Squares式樣外，MacMahon Knitting Mills設計團隊尚開發出自家特別版本，既有五角形式樣，也有捨棄了框框，直接將花奔圖案拿出來交搭的版本，遠觀之上，猶如置身於珊瑚海之中，色彩繽紛，售價平均亦不過二千港元左右，算是頗抵玩的了。