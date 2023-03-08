巴黎時裝周│百變日牌ANREALAGE　利用紫外光燈技術讓衣服瞬間變色

【巴黎時裝周/ANREALAGE】隨着社交平台氾濫，資訊已全面碎片化，時下消費者看Fashion Show，衣服設計本質不再是重點，重點早已轉移至到Show前Show後的花邊新聞，設計師如要將大眾目光重新聚焦在Runway Show之上，往往只好扭盡六壬，整色整水，為每場Show整蠱做怪。



所以近年大家看到Model如何在Runway Show進行期間「扮仆街」，如與偽裝成觀眾的工作人員扮爭手袋嗌交。而稍有深度者，則會以新奇高科技來取悅大眾，Coperni繼上為Bella Hadid打造3D噴墨服飾之後，FW23新季持續與機械生產商Boston Dynamics合作，打造智能機械狗與Model互動起來，雖然嚴格上與衣服無關，無總算在互聯網世界成為了一日的流量密碼。

ANREALAGE 2020年便曾與FENDI合作。（ANREALAGE）

當年與FENDI聯手打造本來白色，但遇光即變成黃色的機能服裝。。（ANREALAGE）

另一個同樣以社交媒體Engagement為目標，卻相同的打着宏揚高科技旗號的巴黎時裝周參展品牌，則有亞洲代表ANREALAGE。設計師森邦永彥向來對利用光線讓衣服變色這門學問：光致變色（Photochromic）十分著迷，2020年曾與FENDI合作，打造本來白色，但遇光即變成黃色的機能服裝。

來到FW23季度，森邦永彥卻豪言已成功將Photochromic這門技術與衣服之關係提升至更高層次。以哲學/生物學概念：探討人們對環境的感知能力作為主題，強調事物的本質，並不一定是我們人類平常所看的樣子，在動物或昆蟲的角度上，總會變得不大同。

模特兒走出來時穿上平平無奇的服飾，誰不知在UV紫外光燈照射之下，就會瞬間變色。（ANREALAGE）

森邦永彥細心地沒有將紫外光全面投射到衣服之中，而是以掃射方式，來突顯衣服變化。（ANREALAGE）

因此，模特兒走出來的時候，總是穿上平平無奇的服飾，誰不知在UV紫外光燈照射之下，就會瞬間變色，森邦永彥細心地沒有將紫外光全面投射到衣服之中，而是以掃射方式，來突顯衣服變化，也為原來的衣服和經紫外光照射的衣服，形成強列對比。

可惜今季衣服本身設計平平無奇。（ANREALAGE）

為了彰顯高科技而輕視了時裝本質上的美學環節，是創意還是搞噱頭？見仁見智了。（ANREALAGE）

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而且比起2020年發佈的FENDI聯乘系列，新季ANREALAGE亦成功將Photochromic技術應用到人造皮草、天鵝絨、蕾絲、針織物、提花織物和緞子等各式各樣衣料之中，寫下里程碑一頁，可惜的是高科技還高科技，問心今季服飾無論在被照前抑或被照後，全都十分普通，有些甚至是水準之下，證明所謂的新科技與時裝本質美學價值，有時候有着根本性衝突。