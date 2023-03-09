延續Nike聯乘Tiffany AF1強勢　Porter新袋引發Tiffany Blue聯想

【Nike/ Tiffany/ TIffany Blue/ Porter】千呼萬喚的Nike × Tiffany & Co. Air Force 1日前終於開賣，觀乎其人氣超高企，大有可能問鼎2023年度球鞋之寶座，而日本方面的Porter Yoshida&Co.更突然引爆閃光彈，引起Tiffany & Co.聯乘Porter的疑雲。



千呼萬喚的Nike × Tiffany & Co. Air Force 1，日前終於開賣。（Nike）

+ 1

雖然後來證實與Tiffany & Co.無關，但Porter最新發表的TURQUOISE包袋系列，其所用到的湖水綠色調，就的確與Tiffany & Co.馳名天下的主題顏色「Tiffany Blue」同出一轍，難怪令網民誤會是官方合作。

Yoshida&Co. Marketing團隊瞬即成功抽水。（Yoshida&Co.）

這裡也由衷佩服日本Yoshida&Co. Marketing團隊的市場觸覺，Nike × Tiffany & Co. Air Force 1才開賣一天，他們即抓緊了「Tiffany Blue」人氣，發表TURQUOISE系列，將Nike及Tiffany & Co.完美地消費得體無完膚，堪稱抽水之最高境界。

#PORTER TURQUOISE包袋系列，日內將正式發賣，www.yoshidakaban.com/有售。（Yoshida&Co.）

PORTER / TURQUOISE SHOULDER BAG BLUE ¥46,200。（Yoshida&Co.）

每款代均有足夠容量空間及間隔，實用性毋庸置疑。（Yoshida&Co.）

說回這批TURQUOISE系列，共有5款包袋作品，由最經典HELMET BAG、SHOULDER BAG，到潮流至上的2WAY TOOL BAG都有，以品牌招牌尼龍物料所製，卻新鮮地注入湖水綠色，就算與Tiffany & Co.無關，夏天著用亦同樣清爽貼題，售價由日元38,500至55,000（約港元2,220至3,170），屬於吉田包的普遍價錢，並沒有恃着是特別色而加了價，算是頗公道的了。