Hermès｜2023愛馬仕秋冬女裝一覽　最新款Birkin手袋可以揹上肩！

2023年3月，Hermès愛馬仕在巴黎時裝週發表2023-24秋冬女裝，同時還有多款鞋履手袋，引人興奮。創意總監 Nadege Vanhee-Cybulski自2014 年以來負責愛馬仕女裝設計，對於2023年愛馬仕秋冬女裝系列他提出一個簡潔有力的主張，打造純色造型彰顯迷人色調，帽子衣服手袋鞋子都用相同的顏色、同色單品配件搭配，像是紅色、棕色、黃色、灰色、黑色，營造出融入環境整體的氣氛。



在材質與織法的變化間突出層次，還加入刺繡、腰帶、搭扣和肩帶等細節。愛馬仕2023秋冬女裝在材質除了羊絨與羊駝毛，同時大量利用真絲的金屬光澤，增加女性光彩。必須一提的是，品牌最搶手的Birkin柏金包加上了背帶跟流蘇等元素，變成可以斜背的帥氣包包，是此季最令人期待的大變革。

Hermès 愛馬仕 2023-24 秋冬女裝（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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秋冬純色律動

2023愛馬仕秋冬女裝系列宛如樹木表層下的第二層肌膚，樹皮像織物一樣，在材質之間、在色彩之間、在細節之間不斷形成對話。 圍裹與溫暖的單色輪廓在冬季色調中展開。 服裝繼承了這些在自然界中發現的交錯和糾纏， 從掛繩到髮束，衣服變得生動起來，隨著柔順的髮絲上下擺盪。 加入閃閃發亮的紅色、棕色、黃色，就像是冬日光影的碎片，還有各種色調像是莧菜紅、法輪紅、火紅、銅棕、紫水晶棕、黃銅黃、米黃。 玫瑰金與月光石。

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61套造型可見羊毛與真絲混紡毛毯式羅紋針織外套、波浪狀羊駝毛束腰風衣、光滑小牛皮或羊毛與喀什米爾羊絨法蘭絨混紡連帽絎縫夾克和大衣，還有雙面羊絨粗呢長大衣、閃亮小羊皮拉鍊式大衣。 搭配樹皮紋理金銀絲針織材質套頭衫和套裝、錘花金屬絲褶皺連身裙，以及金屬提花或金屬管刺繡褶皺裹身裙，散發出的熾熱和性感光芒。下半身有羊毛和真絲斜紋布裹身式 Spencer 夾克的褲裝套裝、百慕達短褲可以自由搭配。配件有So Médor 皮包、Birkin 皮包與背帶、Hermès Clou d’H 耳環和項鍊、緞面材質馬術帽。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：2023愛馬仕秋冬女裝發表「柏金包可以背了」】