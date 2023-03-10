CHANEL勢捍衛No. 5香水瓶申請專利　何解美國專利商標局不賣帳？

【CHANEL No.5 香水】近日很多有關知識產權專利的故事於美國發生，繼adidas侵告Thom Browne、Nike指Bapesta侵權之後，今次便輪到CHANEL登場。



CHANEL No. 5的經典水瓶形狀外觀馳名天下，但能否成為專利卻全然是另一回事？（CHANEL）

美國專利商標局U.S. Patent and Trademark Office (USPTO)

不過，與三間和大剔不同，CHANEL今次並非控告任何一方抄襲，而是希望美國專利商標局U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) 撤回一項決定。

話說CHANEL前年於美國打算為旗下王牌香水：CHANEL No. 5的經典水瓶形狀外觀註冊成專利商標，在上年8月卻被USPTO的審查員Sabrina Tomlinson拒絕了初步審批，理由是USPTO認為該商標只不過是「普通的矩形容器」。

CHANEL No. 5香水誕生自1921年。（CHANEL）

時至今日已研發出數款不同版本。（CHANEL）

明言這種呈長方形頂端，並以帶有斜邊線條直至低部呈「細頸形狀」的香水瓶開口，屬常見的長方形容器，不止CHANEL是如此，其他目前正在Macy's、Sephora、Ulta等百貨公司及美妝店出售的其他香水品牌玻璃瓶，亦不缺以類似形狀示人，故難以評定為這是CHANEL自家專屬設計。

從前的CHANEL No. 5廣告。（CHANEL）

吃了這趟閉門羹，或許有人覺得CHANEL應該會就此了事，但事實上CHANEL就是CHANEL，絕不是省油的燈。因此日前最新消息，這法國殿堂品牌再一次去信USPTO，要求他們撤回拒絕CHANEL No. 5香水瓶註冊專利商標的決定。據CHANEL代表律師所言，雖然所申請的商標從未成為實用專利或外觀設計專利，但事實上No. 5香水瓶在美國確實擁有一項外觀設計專利（編號 D915,193），這項專利應可用於一種矩形多面形狀，亦包括申請商標中的那個標誌性瓶塞設計。

吃了這趟閉門羹，或許有人覺得CHANEL應該會就此了事，但事實上CHANEL就是CHANEL，絕不是省油的燈。（CHANEL）

此外CHANEL代表律師亦強調，為保持No. 5香水瓶的外觀獨特性，香水瓶的製作乃至包裝過程均成本高昂，這種具有斜邊和矩形特性的蓋子，每每需要特別定製才能夠生產，故認為瓶子和瓶蓋乃是CHANEL專利，不應讓任何競爭對手出售，未能美國專利商標局的回應是如何？一於讓我們拭目以待。