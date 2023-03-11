山本耀司香港別注版眼鏡登場　日本製造4大系列手　工藝各擅勝場

【Yohji Yamamoto/ 山本耀司/ 聯乘】貴為世界級時裝大牌，Yohji Yamamoto山本耀司固然老早就有自家眼鏡系列，但隨着規模愈做愈大，無論是對於Yohji本尊抑或一眾Fans而言，均要將眼鏡作品的工藝和細緻度提升至吹毛求疵之境才收貨，於是溥儀眼鏡 × Yohji Yamamoto首個太陽眼鏡及光學眼鏡系列「Yohji Puyi 2023」正式誕生。



城田優演繹「Yohji Puyi 2023」眼鏡作品。（溥儀眼鏡）

山本耀司親自為「Yohji Puyi 2023」提筆，以書法設計系列Logo。

今次「Yohji Puyi 2023」系列可謂集一眾時裝及眼鏡業界精英之大成，由溥儀眼鏡及Yohji Yamamoto設計團隊提案及監修，再交由日本當地眼鏡職人製造，選用上乘鈦金屬物料作主素材，並以黑、銀、灰作為主色調，再將象徵Yohji的「Y」字型飾樣，設定到鏡腿及鏡腿未端位置，或者在螺絲上面刻有「Y」字體雕刻，成功將細節、前衞與奢華發揮到極緻。系列更充滿起承轉合，從而建構出「Awaken 覺醒」、「Reform 蛻變」、「Innovate 革新」和「Augment 升華」這4大系列。

伊藤英明佩戴AWAKEN-02太陽眼鏡。（溥儀眼鏡）

Yohji Yamamoto AWAKEN-01 BLK （溥儀眼鏡）

「Awaken 覺醒」是為從基本步開始，沿用溥儀眼鏡最具代表性的圓形框型，結合山本耀司標誌性單色Tone作主調，利用鈦金屬物料鑄造出黑、銀、灰3種色調，既耐用輕巧，亦容易配襯。

Yohji Yamamoto REFORM 02 BLK-GYP （溥儀眼鏡）

而「Reform 蛻變」系列顧名思義，則是從「Awaken 覺醒」之中再進化，讓溥儀眼鏡標誌式圓框型發生優美變奏，蛻變成六邊形鏡框式樣，強化眼鏡前衞觀感，彰顯出山本耀司創作神髓。

Yohji Yamamoto INNOVATE 02 （溥儀眼鏡）

至於「Innovate 革新」則勢要顛覆光學眼鏡傳統，提倡精簡的無邊鏡框同時，更挑戰難度將鏡片製成六邊形甚至多邊形形狀，再配合鏡片及鏡腿分離特色設計，既輕盈又可修飾臉型。

遠藤憲一佩戴AUGMENT-03太陽眼鏡。（溥儀眼鏡）

Yohji Yamamoto AUGMENT 01 MBK-GGN （溥儀眼鏡）

最後登場的「Augment 升華」，內裡的太陽眼鏡就更加是整個系列壓軸大作。以飛行員鏡款式作為主題，不但採用Yohji Yamamoto最具代表性的磨砂黑色鈦合金屬物料鑄造，更打破傳統飛行員眼鏡框架，畫龍點睛地於眼鏡前方頂端部份，植入鈦合金頂杆來貫穿左、右眼鏡框，為眼鏡工藝開創先河。

今回「Yohji Puyi 2023」造型廣告系列由Takay操刀拍攝，野口強擔任造型。（溥儀眼鏡）

另，外為襯托出Yohji Yamamoto的獨特美學，今回「Yohji Puyi 2023」特意請來伊藤英明、加藤雅也、遠藤憲一及城田優等日本型格男星擔任Model，拍攝造型廣告，再由Takay操刀拍攝，野口強出任造型設計，陣容星光熠熠。