Patta聯乘Converse玩四葉草　荷蘭街牌超多別注橫跨Nike、adidas

【聯乘/ 街頭文化】在這個聯乘為本的世代，別注波鞋多如恆河沙數，不過太多都有固定合作對象，不過世事無絕對，像很多街頭品牌策動的合作企劃，就可打破各大運動集團王國的國界，跨越不同勢力板圖，例如Supreme、Palace、JJJound，以及本文主角——來自荷蘭的Patta。



Patta位於荷蘭阿姆斯特丹總店（Patta）

Patta於2004年在荷蘭阿姆斯特丹創立，兩住主理人都是蘇利南人，而蘇利南語Patta就是英文「Sneakers」的意思，而最初他們是以球鞋買手店起家，後來再引入服飾，並擴展到自家品牌，更策劃不同聯乘項目。

Nike聯乘Patta Air Max 1（Nike）

以販賣波鞋打響名堂的Patta，最著名的聯乘理所當然是波鞋，其中一系列Nike Air Max別注是話題作，他們不只是單純地換上顏色，而是把 Air Max 1鞋邊周圍皮革轉為波浪紋理，玩味激增，而鞋尖加有「一剔」迷你刺繡Logo，低調卻特別，難怪推出至今多款配色，由Basic黑、白，到充滿季節色彩的「Aqua Noise」和「Monarch」，全都大受歡迎。

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Patta聯乘對象豈只Nike一個品牌，還有adidas、Converse、New Balance、Mizuno、Vans、Diadora、Reebok，甚至是英國小眾品牌Clints，覆蓋率絕對比Supreme、Palace過之而無不及，設計叫好又叫座，令人佩服。

Patta聯乘Converse造型照（Converse）

最近，Patta再一次跟Converse合作，推出一系列四葉幸運草為主題的單品。波鞋是焦點所在，今次揀選了One Star Pro型號，啡色麂皮設定，One Star標誌中配上四葉幸運草刺繡，鞋身亦圍繞「4 leaf clover」，鞋舌則有Patta Logo的招牌Tag，展現完整概念。

Patta聯乘Converse One Star Pro（Converse）

聯乘系列服裝同樣值得留意，《一物》編輯部心水推介Utility Reversible Padded Vest，啡色一面的背部繡有四葉幸運草圖案，非常招搖，另一面玩深淺啡色對比，甚有Old School Outdoor色彩，雙面Primaloft填充厚墊設計，那具有Volume的輪廓是玩Layering穿搭最佳之選。其他單品方面，T-shirt和Hoodie印有Patta和Converse聯名Logo，Oversized剪裁迎合潮流，還有機能工裝褲，褲管和魔術貼後袋皆有黑色星星幸運草圖案貼花和刺繡點綴。

《一物》編輯部推介Patta聯乘Converse Utility Reversible Padded Vest（Converse）