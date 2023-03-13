奧斯卡《奇異女俠》最佳導演關家永　潮著越南品牌Goodfight領獎

【奧斯卡/ 奇異女俠玩救宇宙】第95屆奧斯卡頒獎禮圓滿結束，《奇異女俠玩救宇宙》以大熱姿態勇奪7大獎，絕對是華人驕傲。



不過，綜觀香港人一面倒地聚焦在最佳女主角：首位華人影后楊紫瓊身上，但其實電影導影之一的關家永（Daniel Kwan），才是這部大作終極推手，而他獲獎一刻的造型，更叫人嘖嘖稱奇，盡顯品味。



事關較之楊紫瓊穿上「無得輸」卻意料之內地漂亮的Dior Haute Couture長裙，關家永卻藝高人膽大，人棄我取地挑選有著越南背景的美國小眾品牌Goodfight，邀請他們度身打造奧斯卡戰衣。

兩邊手臂繡上月桂花圖案，象徵祝願關導定必以勝利姿態凱旋歸來。（Goodfight）

將「PUNK」這組字詞繡在其中，不但為官仔骨骨的禮服造型增添潮流街頭色彩，更有激勵大眾之意。（Goodfight）

Goodfight設計團隊以棗紅色踢死兔Tuxedo作基調，兩邊手臂繡上月桂花圖案，象徵祝願關導定必以勝利姿態凱旋歸來。至於背部更是一大亮點，設計師利用黃色塗鴉風字體，將「PUNK」這組字詞繡在其中，不但為官仔骨骨的禮服造型增添潮流街頭色彩，更有激勵大眾之意。須知道PUNK龐克文化向來以反主流和打倒強權作依據，偏偏在美國社會之中，黃種人每每處於被動和弱勢社羣之中，要在過往白人至上的奧斯卡榮獲大獎，從前的可能性實在微乎其微。然而憑藉關家永、楊紫瓊、關繼威等人的努力，今次透過《奇異女俠玩救宇宙》終於做到了，一切便誠如Goodfight在自己官方IG所言：這件禮服是獻給不為別人所接受、曾經失敗的人而設計的，只要不放棄信念，一切皆有可能。

Goodfight可是一個集合越南和美國元素的品牌，由Julia Chu、Calvin Nguyen、Christina Chou及Caleb Lin 4位越南移民於洛衫磯創立。（Goodfight）

湄公河的光鏡、當地美食、奧黛的衣料用色，Goodfight總能恰到好處地注入潮流風當中。（Goodfight）

銀器品牌GOOD ART HLYWD與Goodfight的聯乘大作。（Goodfight）

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說回Goodfight，它可是一個集合越南和美國元素的品牌，由Julia Chu、Calvin Nguyen、Christina Chou及Caleb Lin四位越南移民於洛衫磯創立，風格於另一美牌BODE有點相似，均擅長將舊時代懷舊元素融入時下街頭美學當中。只不過BODE以傳統美國東部風土人情作根據，Goodfight則除了美國之外也加入設計師故鄉越南的風韻，湄公河的光鏡、當地美食、奧黛的衣料用色，他們總能恰到好處地註入潮流風當中，引來Champion、GOOD ART HLYWD爭相聯乘合作，值得大家關註。