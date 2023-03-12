NOAH聯乘老字號展示傳統優點　Lavenham堅持英國製造帶出Punk態度

貴為美國街頭品牌，NOAH聯乘對象有不少英國名字，繼Barbour和Solovair後，最新來到Lavenham。



NOAH繼Barbour後，今次以另一英國品牌Lavenham為聯乘對象。（NOAH）

說到近年跟時裝世界關係最密切的英國老牌，肯定非Barbour莫屬，日本方面尤其活躍，Kaptain Sunshine、and wander、Marka、YOKE等等一款接一款破格設計，而美國方面又有Supreme和NOAH的別注，將英倫傳統風味滲進美式街頭文化之中，人氣高企。

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不過，NOAH不是「專一」的品牌，今次找來另一英國產物Lavenham。Barbour以防水蠟布聞名於世，而Lavenham則以菱格絎縫（Quilted）外套為簽名設計，品牌於1969 年創立，名字來自 Suffolk郡的同名村莊，起初是以製作為騎馬而設的菱格絎縫尼龍毯，後來再擴展成保暖外套，成為英國人秋冬必備之選。

NOAH聯乘Lavenham結合英國傳統與美國街頭兩種截然不同地區文化（NOAH）

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現在愈來愈少英國品牌堅持「英國製造」，一來成本高昂，二來工人亦難以聘請，不過Lavenham由創立至今仍緊守這原則，NOAH正正是欣賞Lavenham表明立場並保護傳統價值及當地經濟，認為此舉是十分重要，也是很Punk的態度，最終促成兩個單位是次合作。

NOAH聯乘Lavenham的Denham菱格絎縫外套，面料以日本牛仔布，取代原有的再生纖維。（NOAH）

Denham是Lavenham招牌菱格絎縫外套，而聯乘版本NOAH作出微調，面料用上日本牛仔布，取代原有的再生纖維，配合撞色縫線，為經典英式設計注入了美式工裝和Hip Hop文化，顏色分別有米白、靛藍和綠，想穿起來多點街頭潮流色彩，可買大一個碼來營造寬鬆Oversized感覺，如同NOAH造型照般。

Lavenham至今仍堅持英國製造，NOAH聯乘版本當然不例外。（NOAH）

NOAH表示跟傳統品牌合作時，挑戰不在於讓它們看起來現代，而在於提醒人們首先是甚麼原因讓它們如此出色，這次Lavenham喚醒了大家對英國傳統保暖外套的關注，就像NOAH為聯乘開場白所說的一樣：絎縫外套有很多，但只有一件Lavenham。