奧斯卡Rihanna再穿Margiela出場　Salomon聯乘罵治球鞋因她爆紅？

【奧斯卡/ Rihanna/ Maison Margiela】雖然論樂壇地位與人氣Beyoncé稍勝一籌，但論潮流魅力及帶貨能力的話，Rihanna卻明顯高出幾個台階。



事實說明一切，看看那邊廂Beyoncé IVY PARK聯乘adidas系列因銷路不似預期，而累三間牌虧損十數億元之際，這邊廂Rihanna FENTY早前不但宣告將再度與Puma合作，推出聯乘系列，上個月超級盃中場Show表演時才「扮」不經意補一補妝，便足以令Fenty Beauty搜尋度急升833％，號召力之高毋庸置疑。

Rihanna早前在超級盃中場表演所穿的LOEWE馬甲連身褲，以及腳踏的紅色MM6 Maison Margiela × Salomon Cross Low-Top Sneakers。（NFL）

MM6 Maison Margiela × Salomon Cross Low-Top Sneakers忽然全球爆紅。（Maison Margiela）

除了Fenty Beauty外，當日超級盃中場表演所穿的LOEWE馬甲連身褲，以及腳踏的紅色MM6 Maison Margiela × Salomon Cross Low-Top Sneakers同樣矚目，特別是那雙球鞋，當初推出時候市場反應一般，很多人都覺得其索帶結構十分奇怪，讓鞋形變得好像購物袋一樣，誰不知經Rihanna一著，卻瞬即售罄，當日批抨它的人竟然爭相搶購，今天的我打倒昨日的我，實在吹脹。

第95屆奧斯卡頒獎典禮，擔任表演嘉賓的Rihanna再一次穿上「罵治」Maison Margiel作品。（Maison Margiela）

黑色刺繡配以水鑽晶石，再以透視Layering花葉形布塊包裹腹部，若隱若現地表現出Rihanna貴為孕婦的身份。（Maison Margiela）

+ 4

而新鮮滾熱辣的第95屆奧斯卡頒獎典禮，擔任表演嘉賓的Rihanna高唱《Lift Me Up》之時，便再一次讓「罵治」Maison Margiela熱潮升溫，成功邀請品牌創意總監John Galliano親自出手，設計屬最頂尖「Artisanal」系列的服飾，黑色刺繡配以水鑽晶石，再以透視Layering花葉形布塊包裹腹部，若隱若現地表現出Rihanna貴為孕婦的身份，而配備各式各樣DE BEERS度身訂做的天價鑽石首飾，表現出猶如《黑豹》電影中Wakanda王族的風韻，真想高呼一句Wakanda Forever呢！