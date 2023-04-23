G-SHOCK新一代運動智能錶GBD-H2000　錶徑尺寸縮小、功能性更全面

CASIO（卡西歐） G-SHOCK運動系列自從2020年發表智能錶GBD-H1000後，數年來不斷收集市場回饋的意見。



在2023年嶄新推出接班作GBD-H2000，以更輕盈舒適、功能更強大為主軸，替市場帶來優化過後的強悍產品內涵。

G-SHOCK 新一代智能錶GBD-H2000正式登場！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 4

GBD-H2000採用內嵌GPS天線與碳纖維背蓋，對照前一代的重量（101g），新款減少至63g，等於減輕幅度達38%，錶徑也從55mm縮小到52.6mm，就連錶款厚度也從20.4mm縮減至19.4mm，讓人在佩戴時更不容易感到拘束與負擔。錶款外觀設計搭配雙層錶框設計與側邊壓花按把，手錶得以更舒適地貼合手腕且更易於操作，而錶圈與錶帶則全面升級成環保的生質塑膠，有效降低錶款重量並減少對環境的影響。

除了外觀用料與重量的變化，GBD-H2000受到市場矚目的部分還在於其強大的運動機能，這款錶搭載GPS定位功能和6大感應器，GPS定位功能提供測量位置、距離與移動速度，讓使用者能夠在運動當下便能追蹤各項數據。而6大感應器包括光學感應器能測量心率，數位羅盤、壓力感應器與溫度感應器能提供方位、高度、氣壓與溫度等各項數據，加速計與陀螺儀則是用來偵測身體動作。

同場加映：G-SHOCK最新鈦合金旗艦手錶限量登場！獨特電路板圖案經雷射雕刻（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 1

運動功能方面包含跑步、步行、越野跑步、自行車、開放水域游泳、泳池游泳、健身房運動與間歇訓練等8項選擇，GBD-H2000新增身心健康管理功能，能夠追蹤睡眠、血氧、壓力、呼吸等資訊。新一代錶款更與POLAR®合作，其以心率為核心的訓練分析而聞名，採用全新演算法分析訓練成效，所有佩戴錶款活動後收集到的資料（如跑步指數中的最大攝氧量VO2 max、心肺負荷、能量消耗）會利用POLAR®資料庫進行分析，再透過易讀的格式顯示目前的運動表現和身體狀況，G-SHOCK和POLAR®並攜手改進專屬App的實用性，讓佩戴者更有效率地掌握身體動態資訊。

GBD-H2000錶主下載App CASIO WATCHES後便能搭配手錶一起使用，App中有多個功能分頁可讓佩戴者快速找到想要的資料，無論是每日步數、燃燒的卡路里、活動時間與心肺負荷狀態等，或是監測自身睡眠狀態來認識身體健康情況，隨時都能藉由App快速了解。

同場加映：G-SHOCK農家橡樹大地色手錶系列 錶殼加金屬防撞桿露營狂熱必備（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

值得一提的是，GBD-H2000因應手錶的多功能而採用兩種電池，其中GPS追蹤、心率偵測、通知與計步器等智慧功能以能夠接上電源充電的電池供應動力，而手錶的顯時功能則是由太陽能充電系統負責，因此無論智慧功能使用頻率高低，大致上都不會影響到手錶的走時功能，足以應負每日的顯時基本需求。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：G-SHOCK新一代智能錶GBD-H2000重量與尺寸降低 功能性也更全面】