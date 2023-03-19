瘋傳超玩味設計　天線得得B聲價十倍　二創Hermès BIRKIN大跌價？

時裝是個創意之地，不時會出現令人又驚又喜的設計，而這陣子突然彈出兩大話題作品，成為網絡上瘋傳目標，大家看到都不禁「嘩」一聲。



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Hermès的Birkin手袋是不少人心目中的Dream Bag，貴氣又不失時尚的Classic設計，經歷數十年潮流洗禮，仍然無其尊貴地位。袋紅自然引來不少抄考與二創，包括紐約設計師Seth Fountain。

Seth Fountain二創紐約洋基 New York Yankees捧球隊的「NY」隊徽變成「HORNY」（Seth Fountain）

多年來，Seth Fountain曾帶來不少玩味二創設計，例如紐約洋基 New York Yankees捧球隊的「NY」隊徽前面加上H、O和R三個英文字母，變成「HORNY」，由城市變成代表性慾、慾火中燒、性興奮的色情情色字眼，食字滿Fun。

BIRKIN BAG變成BURKIN BAG（Seth Fountain）

至於創作BURKIN BAG，同樣玩食字，Seth Fountain以一個輪廓近似Hermès的Birkin白色手袋，袋身上印上一個二創Logo，把BURGER KING刪減數個字母，變成「BUR」和「KIN」，串連起來就是BURKIN，讀起來跟BIRKIN同音，香港人愛食字，想不到美國人也有這癖好，更要玩到極致，甘拜下風。

《天線得得B》（Teletubbies）乘Y2K熱潮重新崛起（BBC）

另一邊廂，經典卡通《天線得得B》（Teletubbies）乘Y2K熱潮重新崛起，集可愛與迷幻於一身的風格，可謂前無古人，亦後無來者，時隔二十年多年，感覺仍是那麼獨一無二。

Christian Cowan聯乘Teletubbies長靴（Christian Cowan）

而英國設計師Christian Cowan也是《天線得得B》的粉絲，畢業於Central Saint Martins 的他更決定來個官方聯乘，以劇中主角之一Dipsy作設計藍本，把半個Dipsy融入到長靴之中，顏色也是角色招牌青綠色，誇張又異色的設計輕易贏得網民高度討論，有人大讚有創意，但有更多人認為奇醜無比，不過在這個點讚與分享為王的世代，Christian Cowan取得成功了。

Christian Cowan聯乘Teletubbies系列造型照（Christian Cowan）

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《天線得得B》是大眾化的卡通，而Hermès的Birkin手袋是貴價名牌，不過來到二創玩味世界身價對調了，BURKIN BAG只售300美元，（約2,355港元），至於Christian Cowan聯乘Teletubbies長靴索價2,500美元（約19,625港元），風水輪流轉。