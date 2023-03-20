KAWS與NIGO緣份天註定再合作　由猿人到HUMAN MADE一起走過的日子

【KAWS/ NIGO/ HUMAN MADE/UNIQLO/ A Bathing Ape】日前，HUMAN MADE母公司Otsumo委任KAWS為公司新任顧問，這位紐約Pop Art藝術家跟NIGO的關係，依然是非常密切。



KAWS加入HUMAN MADE母公司Otsumo擔任顧問（Otsumo）

NIGO與KAWS早於90年代結緣，大家皆擁有街頭文化背景。KAWS早年以日本為重要發展基地，除了藝術和人偶玩具作品，也跟NexusVII主理人今野智弘合作服飾品牌OriginalFake，而當時NIGO仍是A Bathing Ape主理人，於是二人一起帶來很多別注設計，由BAPE猿人Logo，到BabyMilo可愛，以至BAPE Sta波鞋，應有盡有，將聯乘玩到極致。



回顧KAWS聯乘A Bathing Ape服飾設計：

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其後，二人各有發展。KAWS成為藝術圈寵兒，作品拍賣價不斷創新高，亦到世界各地舉行巡迴大型雕塑展覽《KAWS:HOLIDAY 》；而NIGO把A Bathing Ape賣給香港I.T集團後，先創立另一品牌HUMAN MADE，繼而又替UINQLO擔任UT的創意總監；離開UNIQLO後更進一步，他成為KENZO的創意總監。大家都踏上事業高峰，情義卻不變，一直合作無間，其中KAWS跟UT合作系列引來全城瘋搶，背後為這次合作牽線的正正是NIGO，而HUMAN MADE跟KAWS合作，同樣廣受歡迎。

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NIGO和東京的街頭文化是我設計靈感的泉源 KAWS

今次，KAWS加入HUMAN MADE母公司Otsumo擔任顧問，以藝術家角度為經營提供建議，KAWS一直對NIGO推祟備至：「NIGO和東京的街頭文化是我設計靈感的泉源。在我與HUMAN MADE的合作的整個系列中，Otsumo的願景『從街頭開始，讓地球上的生活更加有趣』一直引起我的共鳴，很高興能以顧問的身份加入團隊，幫助將更多創意轉變為現實。

KAWS替NIGO作人專集《I KNOW NIGO》設計唱片封面（HUMAN MADE）

我們都來自街頭，並不斷見證著彼此在專業和個人方面的成長。 NIGO

至於NIGO亦禮尚往來，「自從我第一次見到KAWS後，已經過了大約三十年，從那時候開始，我們一起在各種項目上進行過合作，有他作為Otsumo未來的顧問，讓我感到非常安心。我們都來自街頭，並不斷見證著彼此在專業和個人方面的成長，我期待我們通過 Otsumo實現獨一無二的新創意。感謝你的加入，KAWS！」由此可見，品牌的藝術性聯乘一定排山倒海而來。