Gucci Vault聯乘項目　跟Vans、PROLETA RE ART合作古布再造服飾

Gucci向來以前瞻性和創意見稱，旗下Gucci Vault系列便一直在職人界別備受推崇，將品牌數十年來的古布或舊有原材料重見天日，製作成全新工藝作品，既符合可持續性環保理念，舊有塑材遇上新潮設計所產生出的時間差異感，更每每叫人眼前一亮。



而Gucci Vault除了有自家設計團隊所製作的作品外，更會不時邀請世界各地的知名品牌或才華之士進行聯乘合作，創造具話題性的Collaboration。最新企劃，便找來Alice Pons、Alpha Industries、Slam Jam、DRX Romanelli、PROLETA RE ART、Rave Review及Vans等品牌合作，打造別注單品，留意這些品牌由東方、西方、資深、年輕都有，足以Gucci Vault眼界之闊。

Gucci Vault自家設計團隊所製作的作品。（Gucci）

Gucci Vault × Vans Old Skool。（Gucci）

不過目前各大品牌的聯乘作品尚未全面公開，就只有Vans和PROLETA RE ART這一老一嫩品牌展示了創作。Vans方面，設計師以Old Skool和Slip-on兩大經典型號作為主軸，將Gucci物料檔案室所存的舊時代布塊及鍋釘加以整合，色彩光怪陸離變化多端，比一般Vans鞋款來得更搶眼。此外其中一款Slip-on更採用去鞋踭化設計，球鞋與拖鞋合一，無疑與Balenciaga日前才推出的3XL無踭波鞋有異曲同工之妙。

至於PROLETA RE ART這個新晉日牌，《一物》頻道近年也曾多次介紹，以Boro、Sashiko作工藝主題，再結合Bandana舊圍巾和牛仔褲進行古着再着的服飾品牌，理念與Porter Classic及FDMTL差不多，然而功力卻與前者不伯仲之餘，並一定遠勝後者，故出道短短幾年便受到栗野宏文、小木POGGY基史等潮流權威高度推介。

今次Gucci Vault × PROLETA RE ART系列共推出了一件外套及牛仔褲。（Gucci）

獨特之處乃是選用了許多Gucci招牌「孖G」Monogram帆布融合其中。（Gucci）

Gucci皮牌當然不可或缺。（Gucci）

外套呈雙面著用設計。（Gucci）

今次Gucci Vault × PROLETA RE ART系列共推出了一件外套及牛仔褲，製作方式延續了PROLETA RE ART慣常美學，先將不同珍貴舊布塊Patchwork拼湊在一起，繼而以Sashiko刺子繡方式進行縫紉，不過今次其獨特之處乃是選用了許多Gucci招牌「孖G」Monogram帆布融合其中，主要分布在內襯及褲內檔部份，據知外套可是呈雙面著用設計，甚考手工。

此外系列定價並不算太離地，牛仔褲承惠$5,000美元（約39,210港元），表面上可能昂貴，但事實上平常一條PROLETA RE ART自家牛仔褲作品定價已超過$3,000美元（約23,526港元），現在有Gucci官方加持卻沒有貴上至少一倍，問心都算是難得的了。