Nike聯乘sacai新作重現藤原浩HTM之美　標梅利《迷失東京》都穿它

【Nike/ sacai/ 藤原浩/ 聯乘】貴為Nike目前潮流線中最人氣聯乘，Nike × sacai注定長做長有，雙方雄心萬丈，沒有在成功設計出一、兩人氣鞋款後便心滿意足，不停Retro炒冷飯，反而每年都不停在推陳出新，給予Fans無限驚喜。



Nike × sacai Woven目前流出兩張產品照。（kicksdong）

鞋身保持了類似Cortez的輪廓，招牌雙鞋舌設計亦得到保留。（kicksdong）

日前網上便流傳Nike × sacai兩張最新作品照，見到sacai將會大玩Woven編織工藝，讓兩個年代前風行全世界的Nike Air Woven美學重見天日。

其實細心的潮流人都會發現，阿部千登勢在設計Nike × sacai別注球鞋之時都會從歷史入手，在Nike數十年來的海量Archive之中尋找靈感本體，找到之後便加以改造，變奏成新款球鞋，人氣的Nike × sacai LDV Waffle及上年登場的Cortez 4.0，正正是絕佳案例，故今次引用Air Woven作主題，那又是另一個集體回憶。

具有10,000年歷史的草織涼鞋。

2000年誕生Nike Air Woven OG。（Nike）

論近代Nike其中一個改變世界之偉大發明，Flyknit技術肯定不可不提，既合符可持續時裝環保理念，更達到「鞋襪合一」之境，改寫人類腳部與鞋之間的觸感體驗。而遠在Flyknit誕生的十二年前，Nike設計師Mike Aveni於2000年以俄勒岡州Fort Rock Cave State Park考古學家所發現，具有1萬年歷史的草織涼鞋作靈感，打造出由尼龍條子編織而成的Air Woven，製作時鞋面無需裁剪、縫紉或粘合膠水，不但輕便、透氣又環保，更被視為Flyknit技術之前身。

在當年個人專欄《A Little Knowledge》之中，藤原浩對Nike Air Woven推崇備致。（Men's NON-NO）

Nike HTM Air Woven，各限定1,500對。（Nike）

而真正讓Air Woven大流行的年份是2002年，推手正是教父藤原浩，在認真審視Air Woven之後，藤原浩毅然在他與Tinker Hatfield、Mark Parker聯手制定的HTM系列中為鞋子加以改造，將原本只由兩種顏色編織的Air Woven，搖身一變成以七彩Rainbow色系編織的版本，不但視覺效果更加矚目，每款配色限定1,500對營銷技倆，更使到它熱爆全球，就連標梅利在電影《迷失東京》裡都曾穿上這批特別版，成就經典一幕。再一次說明較之Virgil Abloh，藤原浩才是「3% Rule」真正奠基者。

另一配色的Nike HTM Air Woven。（Nike）

就連標梅利在電影《迷失東京》裡都曾著用！

觀乎目前流出僅有照片，Nike × sacai Woven繼續保持了類似Cortez的鞋身輪廓，招牌雙鞋舌設計亦得到保留，而尼龍條子編織成的鞋面，留意條子彼此之間的物料與觸感各有不同，十分精巧，用色則兩極地既有純白配色，也有七彩繽紛彩虹配色，各適其適，任君選擇，可惜正式發售日期未定，唯有透過相片望梅止渴了吧。