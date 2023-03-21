Jeremy Scott離開Moschino　何解稱他為高級時裝的最後捍衛者？

Moschino昨晚（3月20畢日）突然宣告Jeremy Scott離任品牌創意總監一職，雖然毫不意外，卻又無比感慨。



不意外的是此品牌已離開大眾視線好一段時間，是時候改朝換代，然而無比感慨的，則是Moschino By Jeremy Scott上個年代當真紅得很，若沒有他的天馬行空與玩味，高級時裝世界老早被街頭文化所佔據了。



近代歐洲高級時裝世界全面被「美國派」所佔據，闊袍大袖板仔衫、聯乘合作機能波鞋、戶外山系Parka等等，全部成為重中之重，過往High Fashion世界講求的創意和工藝性，逐漸被邊緣化，面臨前所未見的危機。

年輕時代的Jeremy Scott。（Jeremy Scott）

不過，Jeremy Scott卻是一個神奇的例外，雖然同樣擁有着美國時裝設計師這身份，但他很早（21歲）便從紐約遠赴巴黎深造並創立自家品牌，縱然起初事業運欠佳，但努力不懈下終於被Colette所發掘，成為時裝界耀目新星。

自家同名品牌Jeremy Scott與adidas合作的球鞋上個年代初也是大鳴大放。（adidas）

或許正是在紐約修讀時裝設計（Pratt Institute），再在巴黎創蕩的經歷，使Jeremy Scott的設計思維，分別滿載街頭文化之都與時裝之都的精華。故哪怕與其他美國設計師一樣對球鞋情有獨鍾，在自家同名品牌Jeremy Scott與adidas依舊玩得天花龍鳯，並且看準速食文化概要，搞惡McDonald's Logo、大玩海綿寶寶聯乘別注等等，Jeremy Scott筆下的Moschino，這十年來均能夠在每季以全然不同的主題、風格、設計和造型示人，這可是至關重要。

Moschino RTW Spring 2020。（Moschino）

＃重溫Moschino By Jeremy Scott歷年天馬行空創作：

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須知道傳統Street Fashion與High Fashion其中一個根本性分別，乃是在於其每季的差異性和變化度。Street Fashion變化度是可以很細的，Supreme自1994年誕生以來，基本上每年每季總會在Box Logo或名人Photo Print上加以發揮；相反，以往John Galliano時代的Dior，季度與季度之間卻是千變萬化，要渾身解數施展出十八般武藝才算收貨，這就是過往街頭潮流與高級時裝的分別。

隨着社交平台發展蓬勃，資訊碎片化和速食文化傾向愈來愈明顯，傳統高級時裝工業近十年間的設計、製作和Marketing觀點，早已與街頭時裝十分貼近，如何平衡兩種理念在其中，殊不容易。（Moschino）

只是隨着社交平台發展蓬勃，資訊碎片化和速食文化傾向愈來愈明顯，傳統高級時裝工業近十年間的設計、製作和市場觀點，早已與街頭時裝十分貼近，只在乎名人效應及聯乘合作所帶動到的流量密碼，服飾本質上的創意或手工淪為次要，只因時下網店太多、網購太方便，年輕消費者買衣服只求Post上IG打個卡，著上一兩天便了事，甚少人願意在乎一件衣服工藝價值，這種傾向，展望未來十年都難以改變，甚至只會更加嚴重。

深具傳統高級時級創意行先的思維同時，Jeremy Scott卻從不抗拒年青大眾文化。（Moschino）

因此，Jeremy Scott偉大之處，正是在於他作為傳統高級時裝為數不多最後捍衛者（另有Daniel Roseberry和Harris Reed），但與此同時，他又擅長將最潮流最大眾的貼地元素，融入誇張創意服飾設計之中，這種攻守兼備的多元化，世所罕見，故就算近數年他影響力不復當年勇，但他統領Moschino這十年，絕對足以載入時尚史冊。