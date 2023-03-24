比肩大紅BODE與真古着　堅持人手繪畫新品牌69 tearz　工藝感最強

【古着/ Vintage】時裝世界大流行D.I.Y.與人手繪畫的服飾早已不是新鮮事，看看美國品牌BODE出道短短幾年已風行全世界，已然可見一斑，後來者亦陸續有來。



不過，隨着Emily Adams Bode愈做愈強，BODE近一、兩年定價直線上升，幾年前MATCHESFASHION減價時段尚可以用$2,500港元購買到他們招牌的Senior Cords手繪燈芯絨褲，現在一條Custom Senior Cord Trousers便已承惠$12,200，而且絕不減價，升值能力驚人。

不過隨着Emily Adams Bode愈做愈強，BODE近一、兩年定價早就直線上升。（BODE）

真古着Senior Cord就更加昂貴。

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所以近年有很多喜愛手繪服飾工藝的時裝友大感惶恐，只因在D.I.Y.潮流大行其道世代下，無論是BODE出品還是古着真品，在僧多粥少情少下都愈升愈貴，基本上沒有港幣5位數字也難以入手，叫人咋舌。

69 tearz來自美國密蘇里州。（69 tearz）

幸好所謂長江後浪推出浪，當來自美國佐治亞州BODE愈趨離地之際，鄰近州份密蘇里州便出現了一個更年輕的手工品牌69 tearz，由二人組Lauren dela Roche及Curtis Campanelli主理，同樣大玩人手繪製服飾，每件Chore Coat、Sweater及OG Pants皆由美國技師按當地文化傳統及時下流行元素繪畫圖案，故每款作品均獨一無二，別具特色。

69 tearz作品要從他們自家官網才能買到。（69 tearz）

不但每款衣服Size各有不同，有買到Size和圖案都合自己心意的衣服，就要看緣份了。（69 tearz）

69 tearz很多衣服都選用舊式棉布袋（Feedsacks）所製成。（69 tearz）

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若問到BODE與69 tearz的Senior Cords服飾有何分別，明顯差異有二：一是69 tearz定價親民得多，平均$5,000至6,000港元便有交易，屬BODE一半價錢。第二是BODE Senior Cords總是以泥黃色燈芯絨物料製造，然69 tearz則截然不同，乃是選用舊式棉布袋（Feedsacks）所製成，這些Feedsacks從前通常用於儲存麵粉、糖、大米和穀物等食材，現在將它們改製成衣服，再畫上圖案，無論從工藝美學抑或歷史價值角度看也是意義非凡，值得收藏。