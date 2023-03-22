WTAPS MILL軍服死灰復燃　首度聯乘sacai造型照由長谷川昭雄掌鏡

【sacai/ WTAPS MILL/ 聯乘】日本潮流文化一直深受美國元素影響，其中一個極其明顯地方，就是他們對美式軍事服飾的極端研究和喜愛，無論在古着界、American Casual、裏原宿抑或是高級時裝界別，美式軍服都是無處不在。



WTAPS軍服系列MILL首度聯乘sacai，就在原汁原味與變種軍事服之間取得平衡。



不同派系表述美式軍服的方式都有各自獨特方式，古着追求其稀有性，American Casual講求分門別類精準複刻，裏原宿為首街牌則習慣保持原著的同時作出相應改造，高級時裝則每每以解構主義方面，重新探索軍服的潛力。

sacai自家招牌Nylon Bomber Jacket。（sacai）

觀乎當今日系時裝世界，阿部千登勢和西山徹都是設計美式軍服表表者，前者的sacai師承COMME des GARÇONS川久保玲，擅長將傳統制式軍褸拆解，並改製成前衞時裝產物，當中尤以改造Nylon Bomber Jacket的造詣最強，早已是品牌一大簽名式單品。

舊時代WTAPS MILL造型廣告，由長谷川昭雄一手擔任造型設計。（WTAPS）

Ripstop物料製作的WMILL-TROUSER 01軍褲。（WTAPS）

若果說MILL系列與一般原版軍服的最大分別，那就一定非置於衣後領或藏於褲口袋內的白線頭車線。（WTAPS）

重溫WTAPS MILL系列昔日經典設計：

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至於WTAPS，雖然是裏原宿元祖級品牌，但他數年前所開發的MILL系列，便承傳了American Casual流派，以最原汁原味方式製作服飾，所用的用料、制式及車工，基本上都按照原作軍服製造，每季產品通常只有4至6款（分別有Olive及Black兩色），上衣分別為WMILL-LS 01、WMILL-LS 02兩款襯衣，及間歇性出現的M65 Field Jacket。褲款則有WMILL-TROUSER 01、WMILL-TROUSER 02及間歇性登場的M65 Trousers，而若果說MILL系列與一般原版軍服的最大分別，那就一定非置於衣後領或藏於褲口袋內的白線頭車線，不但見線如見MILL，更與Maison Margiela那招牌四角縫線有異曲同工之妙。

sacai / WTAPS作品3月31日便會正式於Hello sacai限定店開售。（WTAPS）

可惜自上年開始，MILL便不再出現在WTAPS常規系列之中，究其觀之，是大多數人均覺得每季MILL的作品一式一樣，要買的早買過了。但事實上哪怕制式一樣，MILL每季的用料和布料顏色其實都有微調，十分精細。所以為重啟MILL系列同時又能給予Fans驚喜，今次WTAPS便正式與sacai合作，打造sacai / WTAPS別注軍服飾。

sacai / WTAPS系列繼承傳統，找來長谷川昭雄擔任造型設計。（WTAPS）

口袋、手袖細節也經過細緻改造。（WTAPS）

最顯眼之處是與WMILL-LS 02襯衣上置入拉鏈組件，打破傳統Army Shirt以鈕扣為本的定律。（WTAPS）

sacai / WTAPS-MILL LS 01 Shirt

sacai / WTAPS-MILL LS 01 Shirt

sacai / WTAPS系列共分4款作品，分別為Ripstop物料製作的WMILL-LS 01襯衣、WMILL-TROUSER 01軍褲及Cotton製造的WMILL-LS 02襯衣及WMILL-TROUSER 02軍褲。據知阿部千登勢會根據這些軍服作基調，繼而作出改造，例如WMILL-LS 01襯衣加入了Nylon Bobmer的衣領衫襬及手袖細節在其中，穿上身好像著了兩件衣服一樣，具有Double Layering效果。

sacai / WTAPS-MILL LS 02 Shirt

sacai / WTAPS-MILL TROUSER 01 Pants

至於WMILL-LS 02襯衣最顯眼改動之處，則是置入拉鏈組件，打破傳統Army Shirt以鈕扣為本的定律。sacai / WTAPS作品3月31日便會正式於Hello sacai限定店開售，留意是抽籤才能買到，稀有性毋庸置疑。



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