Art Basel香港2023啟動　村上隆、草間彌生等大師外值得留意作品

撰文：山本保玲
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【Art Basel香港2023/ 藝術月】今日（3月23日）正式開放予公眾購票入場。除了大師級作品和大型裝置藝術外，場內還有很多值得細意欣賞作品。

Art Basel香港2023是自2019年以來最大規模（Art Basel）

去年是Art Basel香港疫情暫停後首次復辦，而今年則是自2019年以來最大規模，雲集32個不同國家及地區，共134間國際頂級藝廊展出廿一世紀當代藝術作品。

云云作品中，當然不乏大師級如Andy Warhol、村上隆、草間彌生等，以及大型裝置藝術作品，讓觀眾欣賞和打卡，不過現場還有很多值得大家細意欣賞作品，《一物》編輯部嚴選出以下十件作品，例如曾替韓國Indie Rock樂隊Hyukoh繪畫一系列唱片封面的藝術家NOH Sango，他擅長混合時尚、文化、潮流等元素於作品中，在作品《The Great Chapbook II》中可見Nike、Raf Simons、《Pulp Fiction》電影等，大家到現場時絕對值得留意。

【Art Basel香港2023】NOH Sango, 2018, The Great Chapbook II（黃沛鵬攝）
【Art Basel香港2023】NOH Sango作品《The Great Chapbook II》中混合了Nike、Raf Simons等時尚潮流元素
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Art Basel香港2023展覽詳情

Art Basel香港2023是自2019年以來最大規模，薈萃來自32個不同國家及地區，其中134間國際頂級藝廊展出廿一世紀當代藝術作品，進一步展示香港復常。
地點：香港灣仔會議展覽中心
日期和時間：
3月23日（星期四）2PM至8PM
3月24日（星期五）2PM至8PM
3月25日（星期六）12NN至6PM

Art Basel香港2023門票入手方法？

Art Basel香港2023門票只限快達票作網上購票，展會現場不設售票服務。
票價如下：
三天門票 HK$1,290至HK$1,560
兩天門票 HK$850至HK$1,020
週四門票 HK$280至 HK$530
週五門票 HK$320至HK$600
週六門票 HK$320至HK$600

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