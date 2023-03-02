燈芯絨原是法國王室貴族專用面料？4大穿搭Tips打造復古文藝風格

曾在法國王室中大獲喜愛，甚至還象徵著權利，兼具溫暖、優雅的面料「燈芯絨」流傳至今，無論是散發復古風味的運動服裝、正式中多了分休閒的西裝外套，使用範圍十分廣泛之外，設計師們在顏色、紋理 ⋯⋯ 等設計更是別出心裁。



季節氛圍濃厚的燈芯絨單品只要一到秋冬，就成了追求舒適的型人們用來搭配的不二選擇，除了穿著感舒適，材質特有的紋理更能讓服飾別具質感、不單調。

以下整理了4個小技巧，想讓自己的燈芯絨搭配更有質感就一起看下去吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Tips 1：緊密紋理

燈芯絨材質有獨特的紋理，細紋的款式看起來與一般棉質襯衫差異不大，只有近看的時候緊密分布的縱向絨條才比較明顯，若你是想嘗試燈芯絨單品卻怕紋理太明顯會讓身型較寬大，或者是想購入這項單品的新手讀者們，可以從緊密絨條設計的款式下手，搭配方法與平時穿著一般棉質襯衫一樣，卻在文藝氣質中多了秋冬風味的細節。

Tips 2：特別色系

不只能從絨條疏密層度挑選，特別、亮色系的款式更是讓搭配展現個性的好方法！燈芯絨單品較常見的顏色往往充滿秋日的大地氣息，例如：深咖啡、軍綠色、藍色，這些顏色無論是服飾、手袋、帽子 ⋯⋯ 等，都很容易與其他單品混搭出不同的感覺；而百搭的色系若想讓人雙眼為之一亮，不妨試試淺色系，例如：米白色、淺咖啡色，好搭之外也能讓秋冬較不沉悶。此外，磚紅色、灰藍色、紫紅色 ⋯⋯ 等特別的顏色，主打復古風格的品牌也越出越多樣式，例如：Thisisneverthat 從帽子、外套到褲款就有各式各樣特別色系的燈芯絨單品，讓你在復古風格裡也充滿現代感。

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Tips 3：成套搭配

成套搭配根本是懶人的救星，更是當你想嘗試燈芯絨單品卻沒有搭配想法時十分友善的選擇；除了襯衫與褲子的成套，一套燈芯絨外套加褲款也很容易因上衣不同的選擇而給人不一樣的感覺，例如：在日系風格中，經常能看見型人們選用法蘭絨襯衫做搭配，透過兩種不同的面料與同樣適合秋冬的格紋，讓樸實的燈芯絨套裝多了一點巧思卻不過度花俏。另外，近期運動品牌也陸續推出日常也適合著用的燈芯絨單品，復古之外也降低運動感，飽和的顏色更為大地色為主的秋冬增添色彩。

Tips 4：質感鞋款

想帶出燈芯絨單品的優雅感，在配件與鞋款的挑選就很重要，暫時放下球鞋改試試皮質鞋款吧！文青又帶有休閒感的樂福鞋是除了三孔馬汀鞋之外最好上手的鞋款；楦頭是方形或圓形有著截然不同的視覺效果，若想多些設計感，不妨試試有流蘇或者暗紅、深綠 ⋯⋯ 等特別色系的款式，會有意想不到的收穫！

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Dappei 結語：

無論工裝、學院風或其他形形色色的穿搭風格都能看見燈芯絨單品的身影，因此燈芯絨單品其實一點都不難搭配，希望藉由以上四個小技巧的分享，能讓讀者們在沒想法的時候有個參考方向，慢慢創造出屬於自己的燈芯絨搭配喔！



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原文：秋冬沒幾件「燈芯絨」單品真的不像話，4 個搭配 Tips 讓秋冬穿搭趣味度、質感大加分

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