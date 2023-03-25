香港潮人要認識低調品牌　BOTAKARA NYC聯乘加拿大獨立小店玩剌繡

論近代加拿大崛起得最快的新生代潮流單位，想來10個潮流人9個都會第一時間答曰JJJJound，但其實Better Gift Shop的威力同樣不遑多讓，集潮流商店與品牌於一身，既在多倫多賣潮物，更與全世界品牌大玩聯乘，最新便搭上隱世新牌Otakara NYC，打造別注服飾。



Satoshi Suzuki。（Nepenthes）

Otakara NYC這個品牌，想來認識它的人少之又少，但其背景、工藝與設計，定必叫日系時裝愛好者印象難忘。從背景角度看，OTAKARA NYC是由美藉日本人Satoshi Suzuki主理，自幼熱愛美國流行文化，成年後移居美國工作並成立品牌，如斯背景經歷，與Engineered Garments主理人鈴木大器可謂十分相類似，如是者前年開始二人便識英雄重英雄，Engineered Garments所屬的時裝公司Nepenthes New York便與Otakara NYC合作，推出別注系列。

細味Otakara NYC服飾設計，理念風格每每與KAPITAL有幾分相似。（OTAKARA NYC）

利用簡單粗獷繡成圖案並應用到Tee、Shirt、Hoodie、Cap帽等產品之中，簡單易襯之餘又「有啲嘢睇」。（OTAKARA NYC）

將哈哈笑Smiley Face、姬路城、捉鬼敢死隊等標誌性Logo作題材，唯妙唯肖。（OTAKARA NYC）

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細味Otakara NYC服飾設計，理念風格每每與KAPITAL有幾分相似，往往以美國和日本懷舊風情作主題，繼而注入相應手工藝元素，融合時下流行街頭服飾風格，的確頗具話題性和吸引力。而論Otakara NYC最招牌的工藝細節，定必非刺繡莫屬，將哈哈笑、姬路城、捉鬼敢死隊等標誌性Logo作題材，利用簡單粗獷繡成圖案並應用到Tee、Shirt、Hoodie、Cap帽等產品之中，簡單易襯之餘又「有啲嘢睇」，最合乎當前潮流大勢。

Better Gift Shop聯乘OTAKARA NYC系列。（Better Gift Shop）

Better Gift Shop多倫多專門店。（Better Gift Shop）

故今次Better Gift Shop聯乘OTAKARA NYC，絕對是高明一著。雖然系列作品不多，只有數款黑色長袖Tee，但每款皆用粗線繡上多倫多或Better Gift Shop的招牌景點或單品，並以潦亂方式，散佈在衫身之上，粗中有細，愈著愈有味道。