古着再造｜百家布美學發揮極緻　BODE 2.0來自100萬居民人口山區

【古着再造/ Vintage Remade】無論是潮流使然抑或編輯部偏愛也好，近年《一物》頻道發掘和過很多古着再造與舊化類品牌，然而有趣的是當發掘了愈多，了解得更深之後，才發現尚有無窮無盡的相關品牌，叫時裝人看、買得不亦樂乎。



最新發現是來自美國只有100萬人口山區的設計師品牌Adrienne Cash。



設計師品牌Adrienne Cash來自美國西美方蒙大拿州，超過3,800萬公頃土地卻只有寥寥一百萬居民，加上遼闊大自然山森景色，使到這裡傳統服飾，一直與民族、山系及機能風掛鈎，也正是這個背景，促成了品牌獨有特色。

工藝水平絕對拍得住BODE。（Adrienne Cash）

+ 1

簡單而言，Adrienne Cash與前輩品牌BODE同樣擅長以舊布、百家布進行古着再造，改製成衣服，其拼湊美感與車工亦與Emily Adams Bode不相伯仲。只是BODE乃是一個源自喬治亞洲的品牌，其風土、氣候與文化，均與將工作室設在蒙大拿州的Adrienne Cash大相不同，論原始性和空間遼闊，蒙大拿州定必與大自然貼近得多，因蒙大拿州的總人口只有喬治亞洲的十分之一。

Adrienne Cash的拉鏈及口袋容量、佈置等設定明顯比BODE實用性強得多，更貼近一個Outdoor品牌。（Adrienne Cash）

Adrienne Cash作品只在其自家官網發售，每件作品十分少量。（Adrienne Cash）

將類似Patagonia Retro-X的Fleece Jacket作為衣服改造主調，繼而在上面進行拼貼縫補的一件圖案Pullover。（Adrienne Cash）

+ 8

如是者在製作起Patchwork服飾時候，Adrienne Cash每每會更積極與Outdoor服飾進行連結，經常將類似Patagonia Retro-X Fleece Jacket作為衣服改造的主調，繼而在上面進行拼貼縫補，即將推出的一件圖案Pullover，其圖案選材和拼湊，便足以用美得驚為天人去形容。將加上衣襬附有束帶，衫身設有大空間一體式口袋，讓優美古典的工藝衣服，與實用機能性完美合一，實用性明顯比BODE高得多，更貼近一個Outdoor品牌的要求。



【相關閱讀】比肩大紅BODE與真古着 堅持人手繪畫新品牌69 tearz 工藝感最強

+ 9

重溫BODE的古着再造經典設計：