日牌聯乘｜DIGAWEL重塑童軍制服　and wander戶外服注入法式風情

日本是聯乘大國，基本上每星期都有各式各樣別注登場。

早前，兩個日牌and wander與DIGAWEL皆公布最新聯乘，前者找來法國品牌Kitsune合作，後者則第二次遇上美國品牌Dickies，到底今次會有甚麼新意思？



and wander聯乘Barbour（and wander）

and wander以往聯乘大多是跟自己路線相近的機能性品牌合作，如Barbour、Salomon等等，同是以戶外活動為主調，不過今次卻爆出小冷門，找來法國簡約休閒品牌Kitsune。

and wander聯乘Kitsune大玩高調大Logo（and wander）

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Kitsune服飾是典型法式風情，再加點點美式休閒元素，從不是山系友之選，而今次跟and wander開拓Urban Outdoor市場，系列中包括Windbreaker、Mountain Hat、背囊等單品，全是為戶外活動而設，不過更大突破是and wander改變了低調本性，從前設計大多是小小的三角嘜，今次卻三角嘜與Kitsune狐狸標記合二為一，並且無限放大了，成為別注的主角，令人第一眼看到就知是兩個單位合作。

DIGAWEL曾替Porter設計多袋Pocket Shirt制服（Porter）

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DIGAWEL第一次聯乘Dickies時色彩較繽紛（DIGAWEL）

DIGAWEL也是熱愛聯乘的日牌，其中跟Porter合作可謂出神入化，除了帶來多款包袋以外，更製作超多袋口的制服恤衫Pocket Shirt，實用度超強之餘，又不失時尚氣味；至於跟J.Press合作的系列，則重塑出Ralph Lauren、Van Jac的《Take Ivy》氣質。

DIGAWEL聯乘Dickies以美國童軍制服作設計藍本（DIGAWEL）

今次第二次跟美國工衣品牌Dickies合作，DIGAWEL就以美國童軍制服作設計藍本，設計出套裝，以Dickies招牌斜紋織布來重塑這些制服，設計外型忠於原著，再配以DIGAWEL擅長的玩味，如爬山扣裝、刺繡圖案等細節，為童軍服添上現今大熱山系與工藝的潮流色彩。