Hermès手袋｜Constance康康包8大特色　比Kelly、Birkin更難買？

如果你把買手袋當作投資的一環，Hermès愛馬仕是你不會錯過的品牌，除了耳熟能詳的Birkin柏金包、Kelly凱莉包，現在的熱門話題款式就是Constance康康包了，尤其現在是流行小包的時代，精巧摩登的Constance手袋從搶手變得很難到手也就不奇怪了。



事實上，Hermes的主顧客們都將「買到Constance手袋」，視為一件非常值得驕傲的事。到底這個手袋有什麼特色，居然能成為比兩大天王更難買到的愛馬仕？

Constance手袋8大特色！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 首款露出Logo的愛馬仕

這愛馬仕的設計向來低調，至少不流行將斗大的品牌Logo放在顯而易見的地方，康康包卻用了，也是品牌開天闢地第一款。不過還好，是把Hermès的開頭「H 」字樣當作手袋正面扣環，簡潔裝飾又有實用功能，呼應簡約外型。

2. 多達50個零件

看起來簡單方正的康康包，為了做到精緻跟耐用，其實藏有很多細節，Constance手袋有著翻蓋、圓角、H形扣環，光是這一只手袋就多達50個零組件。而且，能夠做這款包的愛馬仕工匠不多。

3. 採用小羊皮內襯

細緻潤手的皮質是 Hermès手袋最迷人的地方之一，Constance手袋的內裏不是絲巾，雃是更講究的小羊皮，可以讓使用者有更好的觸感，奢華度再升等。

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4. 內部拉鍊的細節

Constance手袋在外觀上有一個大大的「H」扣環做為識別外，幾乎就沒有太多五金裝飾設計，為了增加工藝性，內層拉鍊有愛馬仕的細節，加入五角形的皮標做為拉鍊，此設計除了便於使用，也成了辨別真偽的要件之一。

5. 製作時間至少14～18小時

Hermès 的每項作品皆出自於雙手製作，這也是該品牌至今無可取代的原因之一，對於工藝上的挑剔，讓 Constance 這款袋的製作工期超長，縫製到完成需耗費至少 14 個小時至 18 個小時以上的時間。

6. 「H 」Logo 展現工藝

康康包在外觀中上最顯著就是「H」字母，這個巧妙的扣環借助隱藏在固定在襟翼上的導桿，按下兩側的彈簧就能開關。在選擇上可不只有單純的金釦、銀扣，連製作珠寶的琺瑯技術、鑲嵌珍稀皮革或是鑽石，都為H字母帶來不同的表情。

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7. 尺寸多樣選擇

Constance手袋目前有四個尺寸，超迷你（Micro）：14cm、迷你（Mini）：18cm、一般款：24cm，以及外形稍寬的Elan長款。曾經出過25cm和29cm，現在已停產。

8. 母女相傳的經典象徵

Hermès Birkin柏金包之名來自Jane Mallory Birkin（珍柏金）， Kelly凱莉包是Grace Patricia Kelly（嘉麗絲．姬莉），都是來自大明星之名，而有趣的是，Constance的名字也是人名。1967年，Jean-Louis Dumas邀請一個時尚的年輕女子Catherine Chaillet為愛馬仕設計一個手袋，當這位設計師懷孕了，很自然地以小孩的名字Constance來命名手袋，象徵著是母女相傳的經典之物。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：超全愛馬仕Kelly包款合集！一定有妳沒見過的凱莉包】