Balenciaga聯乘Supreme未開始已經結束？別注難產Demna持續行衰運

【Balenciaga聯乘Supreme】歌都有得你唱——《未開始已經結束》，但原來歌詞除了可應用在情情塔塔之上外，放諸在潮流世界同樣貼題，Balenciaga聯乘Supreme系列正是本周最好例子。



Balenciaga × Supreme系列。（Balenciaga）

有趣的是，這個Balenciaga × Supreme系列兩個品牌的官方從來都沒有明示過它的存在，只是在上年10月發布的Balenciaga SS23的Showroom，被時裝買手們發現一件印有Balenciaga字樣的紅色Box Tee，外間才猜想他們有聯乘合作的可能，可惜隨後再無音訊，石沉大海似的。

在上年10月發布的Balenciaga SS23的Showroom，被時裝買手們發現一件印有Balenciaga字樣的紅色Box Tee。（w_t_s_1987）

外國各大潮流媒體流出一系列Balenciaga × Supreme產品造型照之際，接着便宣告此合作系列已然胎死腹中。（Balenciaga）

不過，一切傳聞在今早凌晨卻得到證實，而且是以一種超諷刺方式公告。外國各大潮流媒體流出一系列Balenciaga × Supreme產品造型照之際，接着便宣告此合作系列已胎死腹中，還未當真宣布發行便被取消了，停產的原因也沒有詳細交代，全以謎一樣的姿態來開始與及終結。

紅底白字Supreme字酒店拖鞋，若果會推出的話，一定大賣全球。（Balenciaga）

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細看這批僅餘的Balenciaga × Supreme作品照，雖然並非甚麼劃時代前瞻設計，銷路卻應不成問題，以一貫Demna色彩Balenciaga作設計主軸，並在當眼位置恰到好處地植入Supreme招牌字樣Logo，該具紅底白字Supreme字酒店拖鞋，若果真推出的話，一定大賣全球，可惜現在美夢落空了……

近來Balenciaga與總監Demna可謂黑仔連連。（Balenciaga）

「女童抱SM小熊」事件，被西方衞道之士全面討伐，最終讓相關產品全面下架。（Balenciaga）

其實近來Balenciaga與總監Demna可謂黑仔連連，上年明明諗住與Kanye West拍住上，誰不知卻遇上Kanye辱罵猶太人事件而被逼割席，未幾再遇上「女童抱SM小熊」事件，被西方衞道之士全面討伐，最終讓相關產品全面下架，死黨Kim Kardashian劃清間線，就連Balenciaga和Demna皆要就事件道歉並「潛水」了好一段時間，現在才剛回氣過來，品牌與Supreme突然宣告取消，如斯惡運，當真是「屋漏更遭連夜雨，船遲又遇打頭風」了。

同場加映Supreme與Undercover最新聯乘系列：