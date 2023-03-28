法國麥當勞餐具包裝換新衣 可重用永續設計環保、實用與美學兼備
撰文：山本保玲
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環保是世界大潮流，不論任何界別，同樣要為守護我們的地球出一分力。
一直以來，快餐食品被認為是破壞地球環境元兇之一，不過世事無絕對，法國麥當勞McDonald's決定以設計改變大眾概有的負面印象。
由於法國當局規定自今年1月1日起20個或以上座位的餐廳，必須提供可重複使用餐具，作為快餐龍頭的麥當勞當然不能倖免，以住飲品紙杯、麥樂雞紙盒，以及招牌薯條紅色紙筒，全部都要消失，取而代之的是可重用新設計。
換上可重用餐具是愛講地球心意，而漂亮可重用餐具則是多加追求美學，法國麥當勞找來巴黎設計工作室elium合作進行大改造，換上一批又靚又實用的環保餐具。
別以為走紙走塑就是環保設計這般簡單，elium經歷了兩年時間，數之不盡的設計圖、模型製造、原型改動等工作，還要兼顧物料使用、生產程序，以及麥當勞在營運與日常運作等種種限制，最終帶來這批令人眼前一亮的永續設計。
顏色與造型要切合麥當努形象，而清洗方便度是為前線員工工作時需要，至於手感無疑站在食客的角度。不論紙杯、紙盒與紙筒，全部換上可 100% 回收環保塑材Tritan製成的塑料容器，透明杯有如玻璃的通透視覺效果，放置麥樂雞的白盒，則像陶瓷般美麗，不過最吸引的是薯條筒，保留了簽名式紅色和輪廓，通風孔、紋理的設計就為手感和口感著眼，還有底部「M」字Logo，精巧細緻又不失品牌格調，充份顯示出elium設計對環保、實用與美學的追求。
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