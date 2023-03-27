Bape聯手adidas打造Campus 80s　重溫03年初期Super Ape Star風采

【Bape/ adidas/ 聯乘/ BapeSta】愚人節將至，雖然不見得有品牌會特地為這個開玩笑節日打造別注，但adidas和Bape卻剛好在今年4月1號最新聯乘合作誕生，值得關注。



Bape首度聯手adidas打造Campus 80s。（adidas）

今次首度聯乘便以元祖深藍 × 白色作主軸，麂皮物料設計Old School味十足。（adidas）

回顧Bape × adidas合作可追索到2003年，當時與三間牌與NIGO失驚無神地宣告合作，以經典型號SuperStar為主題，打造Super Ape Star，讓當時由Nike Dunk SB和New Balance MT580主導的球鞋世界形成三方據割之勢。而adidas隨後更乘勝追擊，於2005年推出大規模adidas Superstar 35th Anniversary Pack企劃，自此確立聯乘文化在潮流世界的戰略意義。

2003年三間牌與NIGO失驚無神地宣告合作，以經典型號SuperStar為主題，打造Super Ape Star。（adidas）

2003年的Super Ape Star備有不同配色。（adidas）

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後來Bape × adidas系列也愈做愈大，先後推出其他Super Ape Star、Zx8000及ULTRABOOST別注鞋款，其中有一些每每別出心裁地大玩鴛鴦鞋面設計，鞋面外側仍然保留adidas招牌三間設定，鞋內側卻出奇不意地換上Bapesta噴射星形Logo，一次過滿足晒Fans兩個願望。

即將推出的Bape × adidas Collaboration，便再次大玩鴛鴦鞋面元素。（adidas）

首度聯乘便以元祖深藍 × 白色作主軸，麂皮物料設計Old School味十足。（adidas）

而即將推出的Bape × adidas Collaboration，便再次大玩鴛鴦鞋面元素，不過並非見慣見熟的SuperStar，而是Campus 80s。雖然同樣是三間牌傳奇鞋款，但Campus 80s其實從來都沒有被帶到上Bape × adidas合作舞台，今次首度聯乘便以元祖深藍 × 白色作主軸，麂皮物料設計Old School味十足，鞋舌及鞋踭位置均印有雙方合作標記，別具收藏價值。