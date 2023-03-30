L'ÉCHOPPE金子惠治最新Tee項目　衣服長闊能自選調配保證最合身

要數日本時尚界代表人物，雖然名氣仍遠不及藤原浩、NIGO，但這些年來《一物》一再強調金子惠治絕對是當前日本潮流界不可估量之人物。



金子惠治主理的時裝店L'ÉCHOPPE，無論是引進服飾還是自家創作，均叫人嘆為觀止，最近他們的自家品牌便推出全新淨色T-shirt系列，很值得本物風潮流人認真參詳。



L'ÉCHOPPE主理人金子惠治。（L'ÉCHOPPE）

或許這批淨色T-shirt，有人乍看之下會覺得與MUJI、UNIQLO出品毫無分別，但認真了解過後，即發現其厲害之處。首先Tee分成了不同顏色，每款Tee除了會以傳統S、M、L來區分大細尺碼外（今次系列會稱為STANDARD、WIDE、EX WIDE），尚有更複雜精準形式，利用1⇨2⇨3序號，來分別劃分衣服的闊度、長度，1是最窄和最短，3就最闊最長，如此類推。

這批淨色T-shirt，有人乍看之下會覺得與MUJI出品毫無分別，但認真了解過後，即發現它厲害之處。（L'ÉCHOPPE）

尺碼相同，但衫襬長度卻有明顯分別。如是者每款尺碼T-shirt基於不同長度、闊度，演化成9種不同變奏。（L'ÉCHOPPE）

因此哪怕是同一款尺碼的Tee，L'ÉCHOPPE尚且會生產了不同闊度及長度的款式，情況便如上圖所示一樣，尺碼相同，但衫襬長度卻有明顯分別。如是者每款尺碼T-shirt基於不同長度、闊度，便會演化成9種不同變奏，精細到如斯境界，委實不得不佩服金子惠治眼光卓著。

領口位置甚有看點。（L'ÉCHOPPE）

至於細節造工方面，金子惠治同樣下了很多心思，到領口位置尤其重視。事關既要考究Tee在單穿時或者穿在恤衫外露領口的狀態和美學特色，也考量到領口往往是一件Tee最容易弄污和變形的部份。為解決上述問題，L'ÉCHOPPE設計團隊特意製作出前後左右都呈平衡方式的領子，這可是一種難度極高工序，確保美觀又舒適。

用料方面，T-shirt選材天竺棉製造，以最紮實用料製作服飾。（L'ÉCHOPPE）

以Single Stitch單線車縫，擺脫時下普遍的Double Stitch雙線車縫方式。（L'ÉCHOPPE）

L'ÉCHOPPE主理人金子惠治造型參考：

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而手袖和衫襬位置，則依從古着Tee原著，以Single Stitch單線車縫，擺脫時下普遍的Double Stitch雙線車縫方式。不但更多實淨、堅韌，其存在質感也是時下一般服飾不能比擬，要知道Single Stitch乃是需要特定古董車衣機來製造，造工所要求的技術也截然不同，所以格外珍貴，也高度體現出日本職人文化的態度和氣魄。