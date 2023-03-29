JJJJound第三次聯乘Porter　兩個單位送上最簡約的一次迎接春夏

【JJJJound聯乘Porter】這陣子Porter非常努力，早前才跟英國街牌Palace合作，帶來漂染別注袋款，現在輪到加拿大潮牌JJJJound的聯乘，設計貫徹極簡作風，「白」得超出色。



JJJJound已經第三次跟Porter合作（JJJJound）

論潮流界的聯乘高手，除了兩大熱門Supreme和Palace鼎足而立外，JJJJound的勢力絕對不容忽視，多個聯乘項目搞得有聲有色，New Balance已推出七個系列，依舊被秒殺，而Reebok的Club C與Asics的GEL-KAYANO 14，一樣叫好又叫座。

除了New Balance、Reebok和Vans外，原來「日本國民包袋」品牌Porter Yoshida，也跟JJJJound合作無間，今次最新合作已是第三回，第一次玩藍色，第二次則Encore藍色，今次終於換上新色，並且一是不換，一換就換得最徹底。JJJJound第三次聯乘Porter全面睇：



JJJJound聯乘Porter證件細袋：

JJJJound聯乘Porter細證件袋（JJJJound）

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JJJJound聯乘Porter大證件袋：

JJJJound聯乘Porter大證件袋（JJJJound）

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JJJJound聯乘Porter電腦袋：

JJJJound聯乘Porter電腦袋：（JJJJound）

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JJJJound聯乘Porter銀包：

JJJJound聯乘Porter銀包（JJJJound）

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JJJJound聯乘Porter用上最最最簡潔的白色作主題，四款單品：電腦袋、銀包，以及大細碼證件袋，全部採用10安士白色帆布，配上小牛皮點綴，而Porter最為人熟悉的黑色招牌的側邊一如前兩個系列般，配上JJJJound細少啡色Tag，低調地搶眼。這回聯乘的白色設定，百份百為春夏而來，這種帶點灰、黃的白色帆布，感覺很天然，雖然有不少人害怕弄污，但經過歲月洗禮留下使用者的生活痕跡，愈舊愈美麗。

今個春夏，白色異常地流行，即使時軍服、工衣和戶外服，也推出了不少白色設計，換來耳目一新的極簡與清爽，衣櫃中要有件。