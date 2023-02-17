木村拓哉、藤原浩也愛不惜手的銀飾　拆解Goro’s風靡時尚圈的原因

如果你看過潮流始祖「木村拓哉」的威力，那現在的流行真的都還好而已，早前木村拓哉 50 歲生日加上宣傳新電影而話題不斷，Dappei 也做了他的相關報導，除了回顧他引起的木村效應，也解析了他的 90s’ 穿搭，他引起的潮流颶風全都是現象級，只要他穿過的單品一律完售，除了在《HERO》裡的羽絨外套跟 RED WING 靴，木村拓哉還有一樣指標配件，也就是 Goro's 銀飾。



作為世界三大銀飾之一的 Goro’s，品質自然是不在話下，不僅歷久不衰又天天大排長龍， 但 Goro’s 是否真的這麼強，就算購買規定很多還是讓人趨之若鶩？就算捧上金銀財寶也不一定買得到依然讓人一試再試？到底 Goro’s 有何魅力，又或僅是市場稀缺性造成的表象？本篇就跟 Dappei 一同瞭解。

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早在青春期時，Goro’s 創辦人高橋吾郎先生就在工藝製作上展現極大的興趣跟天賦，由於處於戰爭時代，高橋先生因緣際會跟駐日美軍習得皮雕技藝，而這份技藝讓他就此創造了銀飾宇宙。著迷於印第安文化的高橋先生爾後實地深入美國原民部落多年，在最真實的生活中將印地安文化融入自己的血液當中，甚至到最後還經過儀式擁有了自己的印第安名字 Yello Eagle（有「信使」之意），成為一位真正的印地安勇士，也是首位取得印地安人身份的日裔人。

經過沈浸式的洗禮後，高橋先生回到日本創立品牌 Goro’s，並開設了全球唯一的店面，從此，日本街頭有了一座總是聖光朗照的銀飾殿堂。在印地安文化中，能夠飛得最高的老鷹是最能接近上帝的神聖象徵，且傳說鷹羽能夠傳遞人們的祈禱，加上高橋先生印第安名字為 Yello Eagle，因此老鷹成為 Goro’s 的核心，羽毛、老鷹是最為經典的元素，充滿印地安文化的飾品也讓 Goro’s 更添神秘面紗。Goro’s 堅持全手工製作，從熔銀到打磨等等繁複的製程都是慢工出細活，每一道細節都極其細膩，用顯微鏡等級來確認每一條刻線、弧度都是完美，也只能是完美，因為製程費工費時，因此產量永遠供不應求，這並非 Goro’s 刻意製造的稀缺性，而是高橋先生對於飾品的堅持。

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另外，Goro’s 飾品之間可以有各式各樣的組合，能組出專屬自己排列組合的新飾品，加上 Goro’s 銀飾回隨著配戴時間而留下歲月的樣貌，像老酒一樣越陳越香，也是它備受喜愛的原因。Goro’s 對飾品的堅持不只在有形體的產品上，對於無形的精神層面也有所堅持，高橋先生相信 Goro’s 銀飾是具有靈魂的，一個人跟那個銀飾的相遇一定存在著原因。這就是為什麼一直以來 Goro’s 實體店鋪僅此一家絕無分號且不提供網路販售，也會依據客人的氣質判別是否適合 Goro’s 銀飾，店內也有很多規定增加購買難度以防有心人炒作，種種都是因為堅守著高橋先生的理念 —— 銀飾是有生命跟靈魂的。想買到 Goro’s 銀飾需要的不是無所不用其極，若是真心喜歡、認同，跟它相遇的命中注定就會發生。

Goro’s 銀飾的特殊性跟故事性讓人對它充滿崇敬跟嚮往，也吸引無數名人成為它的信徒，像是木村拓哉、藤原浩、下野宏明、林俊傑等等，都時常配戴 Goro’s 出鏡，當然在名人加持下讓它的光環更甚，但更多的是深厚的文化底蘊、職人精神的堅持，才是真正成就 Goro’s 偉大而傳奇的原因。高橋先生曾說過，Goro’s 銀飾已經超越年代跟性別，經過雙手打磨注入靈魂，質樸而真實，越自然的東西越能超越時間跟語言。雖然高橋先生已逝，但他的神話會跟 Goro’s 一樣被留存下來。

Dappei 結語：高橋先生對於銀飾的堅持真的很讓人佩服，但更讓人尊敬的是他寧可增加購買難度也不想把銀飾販售給不是真正喜歡的人，雖然他並不需要，但是這樣的精神還是顯出他對自己作品的尊重，不知道讀者們會不會想入手呢？



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原文：木村拓哉、藤源浩都愛戴的「Goro’s」真的這麼強嗎，只要有錢就非買到不可？

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