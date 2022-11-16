不愧是鄭浩妍男友！李東輝秋冬3大穿搭　套裝、針織穿出明星氣場

早晚的涼風捎來秋天的氣息，微涼的天氣最適合在穿搭上營造層次感，無論是覺得磅數太高過於悶熱，或者想讓造型多點變化但疊穿卻汗流浹背而作罷，此時都可以把秋天單品拿出衣櫃好好搭配一番；而對於早秋想在造型上讓人雙眼為之一亮，善用質感單品穿出氛圍感十分重要。



今回就來看看在穿搭上相當有美感的「時尚教科書」李東輝，如何透過單品特性搭出有型又無距離感的早秋穿搭吧！

李東輝3個早秋穿搭必備單品，透過單品讓人眼前一亮！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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針織單品知性

當服飾店大量出現針織單品時，便能感受到秋冬的到來，對於微涼的氣候來說，針織短袖是最剛好且能彰顯氣質的單品；不只女生穿起來溫柔、知性，在男生身上也能給人儒雅又時髦的印象。

第一套造型中，李東輝以成套針織單品搭配同色系運動鞋，針織質感讓休閒而素面服飾少了運動感，且搭配日系帆布包則增添文藝氣息，整體看似簡單、舒服卻具有巧思，不喜歡造型過於繁瑣的搭黨們，不妨學習藉由單品不同材質讓造型更有層次感的小技巧吧！

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外套提升造型完整度

畢竟早秋的白天依舊豔陽高照，對於怕熱體質的搭黨來說要整天穿著長袖實在不容易，這時外套便是很適合作為洋蔥式穿搭的單品了；除了穿脫方便之外，即使內搭簡約的素 Tee 加基本款長褲，外套的造型感也能在視覺上呈現截然不同的風格。

李東輝的私服就經常以設計感外套讓造型更有變化，例如於下方穿搭中，第一套的棒球外套使整體更有常春藤學院的復古感，第二套的棉質西裝外套搭出的 smart casual 造型則讓無彩色穿搭更細緻，儘管整體以帽款、鞋款為亮點，無彩色部分也相當質感，推薦給著重小細節的搭黨們。

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套裝穿搭60秒帥帥出門

成套服裝總能在視覺上讓人感到療癒且有型，更棒的是只要版型輪廓流暢，即便自己將類似材質、相近色單品自由搭配，就能創造耐看的套裝感，還可以快速出門！在象徵大地色的秋冬裡若不想穿得太沈悶，不妨像李東輝的穿搭，以飽和度低的鮮明色單品融入大地色造型中，例如在第三套穿搭中，他選用卡其綠的襯衫式外套及直筒長褲，並搭配森林綠的復古鞋款，透過相近色讓視覺上有明暗層次又無違和感，且內搭的鵝黃色 T-shirts 讓整體看起來更活潑。

Dappei 結語：

雖然不是主流帥的類型，但李東輝憑著對時尚穿搭的熱愛展現許多風格，細膩的搭配技巧使他如同行走的畫報，時而減齡時而成熟盡展優雅魅力；與同樣關注時尚的女友鄭浩妍偶爾在 IG 上低調放閃，透過各自發出氛為相近的獨照呈現情侶穿搭，搭黨們有興趣的話不妨將兩位的 IG 都追蹤起來吧！



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