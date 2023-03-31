G-Dragon權志龍聯手Nike變出黑白Kwondo 1　白雛菊機能服一同登場

上年初G-Dragon權志龍自家品牌PEACEMINUSONE聯手Nike推出全白色Kwondo 1，雖然反應甚佳，但其實更多Fans不約而同都暗忖何解不是推出黑 × 白的「Panda」配色，事關兩對Kwondo 1球鞋起初乃是一併流出產品照，全白色很快便有確實推出日期，然而Panda色卻一直只聞樓梯響。



G-Dragon權志龍親身上陣拍攝造型廣告。（Nike）

Kwondo 1具有兩種穿法，可掀式鞋舌使用家很以在正裝和運動服之間找到優美平衡。（Nike）

+ 2

幸好皇天不負有心人，在等待了一年有多之後，Nike昨日便公布將會在4月18日，全球推出「Panda」配色Kwondo 1。這對靈感來自韓國國術跆拳道（Taekwondo）與權志龍韓國名稱（Kwon Ji Yong）而定名的鞋款，外觀既有一般運動鞋的簡易、靈動、輕便，卻同時具備傳統Wingtip Shoes雕花細節及紋理。

傳統Wingtip皮鞋。（Ebay）

要知道正宗Wingtip皮鞋每每以黑 × 白色作主調，故今次新版Kwondo 1，明顯比第一代全白色來得更莊嚴斯文。何況黑 × 白色波鞋近年在Nike心目中一直極具戰略地位，Dunk一再而三推出但仍然次次Sold Out的，不正是那對Panda Dunk了嗎？

4月18號同場會推出全新別注服飾。（Nike）

除Kwondo 1球鞋外，PEACEMINUSONE × Nike在4月18號同場會推出全新別注服飾系列，產品包括長褲、長袖Tee、外套及機能背心，將PEACEMINUSONE白雛菊圖案玩得既高調顯眼又入型入格。而長褲、和機能背心那些超多口袋設定，一方面讓系列散發超高端科技意味，然而外套卻突然筆鋒一轉，以傳統風跆拳道包形式示人，足證G-Dragon時尚觸覺的變化多端，出奇不意。

重溫PEACEMINUSONE × Nike經典設計：