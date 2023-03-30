NIGO稀有古着珍藏作藍本 Levi's條子別注賀經典501牛仔褲150周年
撰文：山本保玲
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【Levi's聯乘NIGO】今年是Levi's經典牛仔褲型號501誕生150周年，如此重大日子，聯乘當然浪接浪。
作為合作無間的好夥伴，NIGO再一次跟Levi's合作，亦奉獻出其私人珍藏，帶來這個復古味的條子別注系列。
去年7月，NIGO已跟Levi's合作製作1915年版本501牛仔褲和50年代Type II Trucker牛仔褸。設計概念源自NIGO的古董牛仔服藏品，並以時光倒流作主題，以1986年青春無限的冬菇頭NIGO穿越時空巧遇今時今日NIGO宣傳硬照和短片，同一天空下兩個NIGO構成新舊融合的經典畫面。
【溫故知新】NIGO聯乘Levi's重溫私藏經典 原年506XX、Bing Crosby別注超珍貴
來到NIGO聯乘Levi's的第二回合，今次同樣取材自NIGO的私人寶庫，不玩洗水褪色牛仔布，取而代之的是條子圖案，並製作出Hickory Stripe 501牛仔褲和557XX Hickory Stripe Trucker Jacket這個一褲一褸的組合。這個系列全是以傳統技術於日本製造，採用13安司Pre-shrunk的未預縮處理布邊牛仔布，並有後袋紅旗標籤、鈕扣等原裝細節，褸款布料則經過復古水洗處理。
宣傳跟上回一樣，大玩穿越橋段，以「The Future Is In The Past」主題比前作更徹底，NIGO變成幾歲小朋友，身穿Hickory Stripe系列設計，超Kawaii！
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