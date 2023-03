NIGO稀有古着珍藏作藍本　Levi's條子別注賀經典501牛仔褲150周年

【Levi's聯乘NIGO】今年是Levi's經典牛仔褲型號501誕生150周年,如此重大日子,聯乘當然浪接浪。

作為合作無間的好夥伴,NIGO再一次跟Levi's合作,亦奉獻出其私人珍藏,帶來這個復古味的條子別注系列。



去年7月,NIGO已跟Levi's合作製作1915年版本501牛仔褲和50年代Type II Trucker牛仔褸。設計概念源自NIGO的古董牛仔服藏品,並以時光倒流作主題,以1986年青春無限的冬菇頭NIGO穿越時空巧遇今時今日NIGO宣傳硬照和短片,同一天空下兩個NIGO構成新舊融合的經典畫面。

【溫故知新】NIGO聯乘Levi's重溫私藏經典 原年506XX、Bing Crosby別注超珍貴

來到NIGO聯乘Levi's的第二回合,今次同樣取材自NIGO的私人寶庫,不玩洗水褪色牛仔布,取而代之的是條子圖案,並製作出Hickory Stripe 501牛仔褲和557XX Hickory Stripe Trucker Jacket這個一褲一褸的組合。這個系列全是以傳統技術於日本製造,採用13安司Pre-shrunk的未預縮處理布邊牛仔布,並有後袋紅旗標籤、鈕扣等原裝細節,褸款布料則經過復古水洗處理。

NIGO聯乘Levi's的第二回合以Hickory Stripe條子作主題(Levi's)

宣傳跟上回一樣,大玩穿越橋段,以「The Future Is In The Past」主題比前作更徹底,NIGO變成幾歲小朋友,身穿Hickory Stripe系列設計,超Kawaii!