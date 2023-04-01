COMME des GARÇONS南青山總壇大翻新　Chrome Hearts天價別注慶賀

【COMME des GARÇONS/ CDG/ 川久保玲/ Chrome Hearts】問時裝精東京南青山地段哪間潮店最出名，想來十之八九都會答是COMME des GARÇONS，事關那裡不但貨品齊全，更是全球CDG集團總壇所在地，地位超然。



最近這個人氣地標，迎來天翻地覆改變，更送上Chrome Hearts天價別注。



COMME des GARÇONS南青山總壇近代外貌。（COMME des GARÇONS）

COMME des GARÇONS南青山店最近內部卻迎來大翻新。（COMME des GARÇONS）

COMME des GARÇONS南青山店更擴增了二樓購物空間。（fashionsnap）

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事關COMME des GARÇONS南青山總壇已然完成內部大裝修，該店自1989年開業以來，只曾於1999年進行過大翻新，今年時隔二十多年再度裝修，不但店面煥然一新，更將店舖擴建至二樓，全新400平方米的空間（以往一樓面積是600平方米），由川久保玲親自主理室內設計事宜，由一樓後部開鑿了一條柔和曲線的樓梯，並延續到二樓空間，安靜的氛圍，體現了傳統日本講究統一氛圍營造的建築特色。

二樓除售賣一系列CDG家族品牌外，也引進了ecole de curiosites及Carin Mansfield這些超小眾品牌。（fashionsnap）

Chrome Hearts特地為COMME des GARÇONS南青山店打造6款聯乘別注。（Cdg）

這款Biker承惠2,000,000日元，但已Sold Out了。（Cdg）

而為慶祝今次總壇擴充，一向與COMME des GARÇONS老友鬼鬼的美國銀器之王Chrome Hearts，更特地為COMME des GARÇONS南青山店打造6款聯乘別注，分別為兩款Biker皮褸、三款皮背心及一隻小熊，每件作品都把Chrome Hearts銀飾完全融入其中，據知男、女裝兩款皮褸承惠150萬至200萬日元（約88,683至118,244港元），最平的小熊也賣50萬日元（約29,561港元），定價之高令人咋舌，誰不知開賣首日已極速售罄，誰說日本當地經濟不佳，人均消費力不高？還是遊客購買力驚人？